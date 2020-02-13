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Пожизненное сенаторство для экс-президентов России: комитет Госдумы одобряет

13 февраля 2020, 09:09  •  70 • Аналитика

В президентский законопроект о поправке В Конституцию РФ предложено включить пункт о пожизненном статусе сенаторов для бывших президентов России и об увеличении "президентской квоты" в Совете Федерации до 30 человек. Именно такое решение принял комитет Государственной Думы по государственному строительству 12 февраля.


На первый взгляд, это выглядит как подготовка «мягкой перины» для российских президентов. Сегодня у нас «в наличии» один экс-президент России - Дмитрий Медведев . Занимает специально созданную "под него" государственную должность замглавы Совета безопасности РФ. Соответственно, проблемы с дальнейшим трудоустройством или использованием президентского опыта в стране нет.



Но это только на первый взгляд. Проблема есть, просто пока она не актуализировалась. Пока «у нас не горит». Оба президента РФ (действующий и бывший) - вот они. Никуда не уехали, занимаются государственными делами. Жизнь их под охраной спецслужб. Да и дальнейшая судьба, теоретически, предопределена. Именно в Совет Федерации сенатором. По уже существующей квоте президента России (10% сенаторов или 17 человек).

И опять но… Президентская квота - именно квота действующего президента. Проще говоря, действующий глава государства по своему желанию может назначить сенатором любого человека. Даже называются эти сенаторы, согласно Закона, по другому- «представители Российской Федерации». Но Владимир Путин ни разу не использовал своего права на назначение сенатора.

Те из читателей, кто начинал службу в Советской армии, уже вспомнили о «райской группе» Генерального штаба, куда направляли старых маршалов и генералов. Некоторые даже помнят инспекции, которые они проводили в частях и соединениях. Правда, лишь немногие тогда, да и сейчас, понимали подоплеку создания этой группы. А ведь ответ на поверхности. Кроме огромного опыта военачальников, они обладали знаниями огромного количества военных и государственных секретов.

Поэтому рассматривать предложенные поправки необходимо именно с этой точки зрения. Огромный опыт работы на высшем уровне, множество неформальных связей с ведущими политиками и бизнесменами мира, знание множества тайн и секретов просто необходимо использовать в дальнейшем.

Тут есть и ещё один факт, который пока не особо привлекает внимание обывателей. За все время существования СФ большинство избирателей так и не поняли зачем нужен этот орган. Помните жаркие споры по какому-либо законопроекту в Думе? А что потом? Потом передача законопроекта в СФ и принятие « в рабочем порядке». Мы привыкли к тому, что важно обсуждение в ГД и решение президента. А СФ это какая-то формальность, не влияющая на решения. 

Думается, что поправки к Конституции, в конечном виде, изменят и это положение. «Декоративность» Совета Федерации будет ликвидирована. Значит, его роль в законотворчестве усилится. И вот тут-то и понадобятся президенту РФ «свои люди» в СФ. Именно для лоббирования проектов законов.

Именно этим можно объяснить вторую поправку от комитета ГД по госстроительству. Увеличить президентскую квоту до 30 человек. «Своих людей» много не бывает. Эти выводы подтверждает и сам председатель комитета Павел Крашенинников:

"В его (Совета Федерации) ведение входят не только законодательные и представительные функции, но и важные кадровые вопросы, решения в области безопасности. Поэтому укрепление федеральной составляющей, в том числе за счет представителей РФ в лице выдающихся государственных и общественных деятелей, будет отвечать целям и задачам верхней палаты парламента"​​​​​​​.

В целом, как мне кажется, если рассматривать поправки без политических «шор» и эмоций, предложение толковое. Идти по пути наших южных соседей, учить президентов, депутатов и сенаторов по ходу работы, мы не можем. Россияне помнят этот этап нашего государственного строительства. Понимание того, что место кухарки на кухне, а не в парламенте или кабинете высшего государственного чиновника уже пришло.
Александр Ставер

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