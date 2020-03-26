Пожилым украинцам отказывают в использовании ИВЛ при коронавирусе • 106 • Украина

Украина, как и весь мир, вступила в отчаянную борьбу распространением коронавируса. Эпидемия затронула 13 украинских областей, а количество заболевших COVID-19 только по официальным данным составляет в стране 113 человек. Реальные цифры могут быть намного выше из-за проблем с диагностикой и сокрытием информации о коронавирусе со стороны частных клиник. Так, по словам украинского журналиста Юрия Бутусова, киевская клиника Евролаб намеренно скрыла от Министерства здравоохранения информацию о положительных тестах на коронавирус нескольких украинских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, которые в марте вернулись в страну с французского горнолыжного курорта.



Несмотря на то, что Киев по примеру других стран активно применяет профилактические меры против распространения вируса и даже ввел по всей стране режим ЧС до 24 апреля, украинские чиновники успели отличиться циничными высказываниями в адрес народа. Так, неоднозначные заявления себе позволил Министр здравоохранения Украины Илья Емец. Он призвал государство и бизнесменов сделать доступным массовое тестирование на коронавирус, при этом уточнив, что людям старшего поколения тесты могут не понадобиться. Может показаться, что министр просто неудачно подобрал слова, но на самом деле его призыв выделять средства на "живых людей, а не трупов" уже активно воплощается на практике.



Остап Кашуба, инфекционист в одной из больниц Полтавской области в , с какими трудностями и установками сверху сталкиваются врачи в процессе борьбы с эпидемией. По его словам, медики получили распоряжение использовать единственный в их больнице аппарат ИВЛ лишь для помощи людям моложе 60 лет. Получается, что в отличие от всего остального цивилизованного мира, в Украине дана команда спасать активное трудоспособное население в ущерб старикам. По словам полтавского врача, местные медики крайне возмущены подобными приказами, но не могут их не выполнять.







В принципе, рассказ украинского врача хорошо иллюстрируют статистические данные о том, как с 2014 по 2020 год изменилась ситуация в системе украинского здравоохранения.



По сути, украинские власти в очередной раз решили скрыть реальное положение дел в медицине, а практикующие врачи прямым текстом говорят о том, Украина не готова встречать эпидемию коронавируса. Неминуемый рост количества заболевших в Украине в купе с халатностью местных чиновников грозит не только эпидемиологической катастрофой внутри страны, но и может усугубить ситуацию с распространением коронавируса в соседних странах. Украина, как и весь мир, вступила в отчаянную борьбу распространением коронавируса. Эпидемия затронула 13 украинских областей, а количество заболевших COVID-19 только по официальным данным составляет в стране 113 человек. Реальные цифры могут быть намного выше из-за проблем с диагностикой и сокрытием информации о коронавирусе со стороны частных клиник. Так, по словам украинского журналиста Юрия Бутусова, киевская клиника Евролаб намеренно скрыла от Министерства здравоохранения информацию о положительных тестах на коронавирус нескольких украинских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, которые в марте вернулись в страну с французского горнолыжного курорта.Несмотря на то, что Киев по примеру других стран активно применяет профилактические меры против распространения вируса и даже ввел по всей стране режим ЧС до 24 апреля, украинские чиновники успели отличиться циничными высказываниями в адрес народа. Так, неоднозначные заявления себе позволил Министр здравоохранения Украины Илья Емец. Он призвал государство и бизнесменов сделать доступным массовое тестирование на коронавирус, при этом уточнив, что людям старшего поколения тесты могут не понадобиться. Может показаться, что министр просто неудачно подобрал слова, но на самом деле его призыв выделять средства на "живых людей, а не трупов" уже активно воплощается на практике.Остап Кашуба, инфекционист в одной из больниц Полтавской области в , с какими трудностями и установками сверху сталкиваются врачи в процессе борьбы с эпидемией. По его словам, медики получили распоряжение использовать единственный в их больнице аппарат ИВЛ лишь для помощи людям моложе 60 лет. Получается, что в отличие от всего остального цивилизованного мира, в Украине дана команда спасать активное трудоспособное население в ущерб старикам. По словам полтавского врача, местные медики крайне возмущены подобными приказами, но не могут их не выполнять.Кашуба также рассказал о том, что в украинских больницах в среднем по одному аппарату ИВЛ. При этом большая часть из этого оборудования, скорее всего, находится в неисправном состоянии. О наличии аппаратов ЭКМО в бюджетных учреждениях вообще говорить не приходится. Инфекционист отметил патовую ситуацию с дефицитом медикаментов и отсутствием средств индивидуальной защиты для медицинских сотрудников, ежедневно находящихся в зоне риска. В конечном счете, врач посоветовал людям сохранять бдительность и самим оказывать максимальную помощь людям пожилого возраста, лечение которых для государства сейчас "не представляют никакого интереса".В принципе, рассказ украинского врача хорошо иллюстрируют статистические данные о том, как с 2014 по 2020 год изменилась ситуация в системе украинского здравоохранения.По сути, украинские власти в очередной раз решили скрыть реальное положение дел в медицине, а практикующие врачи прямым текстом говорят о том, Украина не готова встречать эпидемию коронавируса. Неминуемый рост количества заболевших в Украине в купе с халатностью местных чиновников грозит не только эпидемиологической катастрофой внутри страны, но и может усугубить ситуацию с распространением коронавируса в соседних странах. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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