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Пожигайло: Подвиг матери должен быть оплачен. Она "лямку тянет"

20 декабря 2020, 10:20  •  102 • Политика
В Госдуме предложили ввести зарплату для матерей. По мнению члена Общественной палаты РФ Павла Пожигайло, работа матери - это настоящий подвиг, который должен быть поощрён, причём не только материально. "А сейчас ничего этого нет. Она тянет эту лямку. И фактически вся надежда на детей", - отметил он.
В Госдуме предложили выплачивать зарплату мамам, которые заняты воспитанием детей. Законодательную инициативу оценил член Общественной палаты России и отец восьмерых детей Павел Пожигайло.
Он напомнил, что одним из национальных проектов является проект "Демография". А по большому счёту вопрос демографии вообще должен быть самым приоритетным в государстве. Иначе страна просто не выживет.
"Никакие там лживые свободы, какие-то там либеральные мантры, которые нам рассказывают про меньшинства, про всё остальное... То есть всё это должно быть ликвидировано ради решения главной задачи", - подчеркнул Павел Пожигайло в интервью, данном Царьграду.
И если улучшение демографической ситуации в стране - это действительно одна из главных задач государства, то труд матери, которая воспитывает детей, должен быть самой высокооплачиваемой работой. Потому что именно мамы выполняют эту главную задачу.
"Если вы говорите, что главная задача - народосбережение и народоприумножение, значит, женщина, которая выполняет эту главную задачу, она должна быть героем нашего дня сегодняшнего. Соответственно, она должна быть обеспечена материально, обеспечена там социально, всякими льготами там и так далее. И чем больше у неё детей, тем более она должна быть обеспечена", - считает Павел Пожигайло.
Эксперт указывает, что беременность и роды занимают примерно год. Ещё год уходит на выкармливание ребёнка грудным молоком. А если детей не один и не два, а восемь, то это уже 16 лет, которые женщина не может уделять обычной работе. И это ещё без учёта воспитания детей и прочего. Когда в таких условиях работать?
По мнению Павла Пожигайло, многодетные матери совершают настоящий подвиг, который достоин всяческого поощрения и поддержки. Чтобы женщины чувствовали поддержку. Не только материальную, но и в виде каких-то особых прав.
"А сейчас ничего этого нет. Она тянет эту лямку. И фактически вся надежда - на детей", - подытожил эксперт.
Он выразил максимальную поддержку предложенной в Госдуме инициативы.
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