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Пожигайло: Подвиг матери должен быть оплачен. Она "лямку тянет"
20 декабря 2020, 10:20 • 102 • Политика
В Госдуме предложили ввести зарплату для матерей. По мнению члена Общественной палаты РФ Павла Пожигайло, работа матери - это настоящий подвиг, который должен быть поощрён, причём не только материально. "А сейчас ничего этого нет. Она тянет эту лямку. И фактически вся надежда на детей", - отметил он.
В Госдуме предложили выплачивать зарплату мамам, которые заняты воспитанием детей. Законодательную инициативу оценил член Общественной палаты России и отец восьмерых детей Павел Пожигайло.
Он напомнил, что одним из национальных проектов является проект "Демография". А по большому счёту вопрос демографии вообще должен быть самым приоритетным в государстве. Иначе страна просто не выживет.
И если улучшение демографической ситуации в стране - это действительно одна из главных задач государства, то труд матери, которая воспитывает детей, должен быть самой высокооплачиваемой работой. Потому что именно мамы выполняют эту главную задачу.
Эксперт указывает, что беременность и роды занимают примерно год. Ещё год уходит на выкармливание ребёнка грудным молоком. А если детей не один и не два, а восемь, то это уже 16 лет, которые женщина не может уделять обычной работе. И это ещё без учёта воспитания детей и прочего. Когда в таких условиях работать?
По мнению Павла Пожигайло, многодетные матери совершают настоящий подвиг, который достоин всяческого поощрения и поддержки. Чтобы женщины чувствовали поддержку. Не только материальную, но и в виде каких-то особых прав.
Он выразил максимальную поддержку предложенной в Госдуме инициативы.
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