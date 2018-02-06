Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Волкер обсудил план размещения миссии ООН на Украине с Юлией Тимошенко
Почему Донбасс оказался вне зоны доступа
"Это вам за пацанов" или за что умирают герои (Руслан Осташко)
Сигнал бедствия: Из-за резолюции Совбеза ООН корабль из КНДР застрял во Владивос...
Главная / Политика

“Поженить” Сахалин и Хоккайдо: Открыт третий раунд переговоров по Курилам

06 февраля 2018, 08:09  •  184 • Политика
Россия и Япония начали переговоры о совместной деятельности на Курилах.
Стало известно, что сейчас для успеха переговоров о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах нужно их избавить от каких-то ненужных политических процессов. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
"Я уверен, что если мы будем твердо придерживаться достигнутых взаимопониманий и договоренностей, то вполне сможем решить пока еще остающиеся многочисленные сложные вопросы”, - отметил Моргулов.
Напомним, что сегодня стартовал третий этап переговоров по Курилам. Он проходит в Токио, в раунде принимают участие замглавы МИД Японии Такэо Мори и специальный советник японского премьера Эйити Хасэгава.
"Наша цель - выйти на действительно взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности, что соответствовало бы экономическим интересам компаний двух стран, - цитирует Моргулова РИА Новости. - И это подтолкнуло бы сотрудничество соседних регионов - Сахалинской области и Хоккайдо, внесло бы реальный вклад в укрепление доверия между двумя странами".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

184
Источник
Похожие новости
05 февраля 2018, 22:24
Спасибо за оккупацию: Президент Литвы "расцеловала руки" НАТО за ввод новых войск
06 февраля 2018, 01:39
Министр обороны Норвегии отказался от новой холодной войны с Россией
06 февраля 2018, 04:54
США обвинили Россию в невозможности расширения контактов из-за "ее действий"

05 февраля 2018, 19:09
Минфин намерен ежедневно тратить 15,7 миллиарда рублей на американские доллары
06 февраля 2018, 11:24
Сигнал бедствия: Из-за резолюции Совбеза ООН корабль из КНДР застрял во Владивостоке
05 февраля 2018, 15:54
Путин предложил кипрскому президенту укрепить Восточное Средиземноморье
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
31 января 2018, 08:54
"Вы какого хера рожаете детей?" - Глава Заволжска поговорил с девушкой сиротой (Руслан Осташко)
02 февраля 2018, 16:09
Пользователей восхитил Су-27, который уклонился от террористов
03 февраля 2018, 11:39
Отзыв о комплексе боевой экипировки "Ратник"
30 января 2018, 22:54
О «маленьких гадёнышах»: как Собчак отреагировала на неудобный вопрос RT
01 февраля 2018, 10:54
Эрдоган получил «первое китайское предупреждение» от ВС Сирии. Что произошло под Хадером?
05 февраля 2018, 04:24
Последние слова российского летчика: «Это вам за пацанов!»
02 февраля 2018, 09:39
Многоходовки Путина: зачем Кремль раскручивает Грудинина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.