“Поженить” Сахалин и Хоккайдо: Открыт третий раунд переговоров по Курилам

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Россия и Япония начали переговоры о совместной деятельности на Курилах.

Стало известно, что сейчас для успеха переговоров о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах нужно их избавить от каких-то ненужных политических процессов. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Я уверен, что если мы будем твердо придерживаться достигнутых взаимопониманий и договоренностей, то вполне сможем решить пока еще остающиеся многочисленные сложные вопросы”, - отметил Моргулов.

Напомним, что сегодня стартовал третий этап переговоров по Курилам. Он проходит в Токио, в раунде принимают участие замглавы МИД Японии Такэо Мори и специальный советник японского премьера Эйити Хасэгава.

"Наша цель - выйти на действительно взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности, что соответствовало бы экономическим интересам компаний двух стран, - цитирует Моргулова РИА Новости. - И это подтолкнуло бы сотрудничество соседних регионов - Сахалинской области и Хоккайдо, внесло бы реальный вклад в укрепление доверия между двумя странами".