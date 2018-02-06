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“Поженить” Сахалин и Хоккайдо: Открыт третий раунд переговоров по Курилам
06 февраля 2018, 08:09 • 184 • Политика
Россия и Япония начали переговоры о совместной деятельности на Курилах.
Стало известно, что сейчас для успеха переговоров о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах нужно их избавить от каких-то ненужных политических процессов. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
Напомним, что сегодня стартовал третий этап переговоров по Курилам. Он проходит в Токио, в раунде принимают участие замглавы МИД Японии Такэо Мори и специальный советник японского премьера Эйити Хасэгава.
"Наша цель - выйти на действительно взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности, что соответствовало бы экономическим интересам компаний двух стран, - цитирует Моргулова РИА Новости. - И это подтолкнуло бы сотрудничество соседних регионов - Сахалинской области и Хоккайдо, внесло бы реальный вклад в укрепление доверия между двумя странами".
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