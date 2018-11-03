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Пожелавшего отменить пенсии депутата предложили сослать на Колыму

03 ноября 2018, 19:09  •  57 • Политика
Соцсети крайне негативно отнеслись к заявлению ярославского городского депутата Дмитрия Петровского. Один из комментаторов даже предложил отправить того в ссылку на Дальний Восток, на Колыму.
Недавнее заявление депутата ярославской городской думы Дмитрия Петровского взывало заметный ажиотаж в российском сегменте социальных сетей. Напомним, что парламентарий ранее призвал отменить пенсии по старости в России и упразднить ПФР.
Свое опубликованное в Facebook предложение он аргументировал тем, что пенсии — как и бесплатное образование — якобы являются негативным наследием Советского Союза, и от них давно пора отказаться. Каждый российский гражданин, написал депутат, должен сам заботиться о том, на что и как он будет жить в старости.
Некоторые пользователи Twitter сочли предложение депутата как минимум неразумным. «Говорят: "Ума палата"... Но про другого депутата», - пишет один из них.
Другой пользователь, передает Федеральное агентство новостей, пошел и того дальше и предложил отправить Петровского в своеобразную ссылку на Дальний Восток.
«Таких депутатов нужно переводить срочно на "новое место работы", а именно в Магадан на Колыму. Дальневосточный гектар дать, и пусть на свежем воздухе заготавливают лес для страны, моют золотишко. Глядишь, за года три-четыре ума наберется», - отмечает он.
Говорят: "Ума палата"...
Но про ДРУГОГО ДЕПУТАТА.
— kolya (@kolya22112014) November 2, 2018

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