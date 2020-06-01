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Пожелания смерти жителям Крыма от украинского журналиста приравняли к экстремизму
01 июня 2020, 14:20 • 235 • В России
Высказывание украинского телеведущего Остапа Дроздова можно было бы приравнять к статье об экстремизме УК РФ. Такое мнение высказал КП-Крым политолог Владислав Ганжара.
Ранее львовский журналист позволил себе резкие высказывания на YouTube-канале в отношении жителей Крыма и Донбасса. Он пожелал им смерти и заявил, что является сторонником водной и энергетической блокады Крыма.
- Такое заявление можно рассматривать как прямой призыв к смерти огромного количества людей. Это должно преследоваться в любом нормальном правовом государстве, согласно Уголовного кодекса, поскольку высказывание журналиста носит прямой экстремистский характер, - отмечает политолог Ганжара.
По словам эксперта, никаких последствий для львовского блогера не последует, поскольку подобные высказывания поддерживаются государственными институтами на Украине.
- Для нас это заявление лишь является следствием болезни, которой заражено украинское общество. Для Украины это на самом деле страшно, ведь Дроздов говорит о смерти в отношении даже собственных граждан (на Донбассе). В таком аспекте мы понимаем, что поляризация и противоречия будут охватывать Украину все больше и больше, - заключил эксперт.
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