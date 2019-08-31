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Пожары в Сибири, а тает Гренландия: Трамп не является главной проблемой острова?
31 августа 2019, 02:24 • 28 • Политика
Планы президента Дональда Трампа по покупке Гренландии не являются самой большой проблемой для острова. Куда более серьезной угрозой стало аномальное таяние льдов в Арктическом регионе, которое спровоцировали пожары в Сибири и Аляске.
Пожары в Сибири спровоцировали активное таяние льдов в Арктическом регионе и Гренландии. Об этом РИА ФАН поведал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Согласно данным за июль 2019 года, из-за аномальной жары в Европе, связанной с теплым циклоном, в один из дней Гренландский ледяной щит потерял 11 миллиардов тонн поверхностного льда.
Как пояснил Вильфанд, проблемы связаны с пожарами в Сибири и на Аляске. Дело в том, что частички пепла оседают на льду, из-за чего солнечные лучи хуже отражаются. В результате лед начинает таять.
Он добавил, что уровень Мирового океана может повыситься сразу на пять метров, если ледовый щит окончательно пропадет. И в этом году начало таять порядка 90% ледяного покрова острова.
"Если это станет тенденцией, проблема повышения уровня Мирового океана обострится", - пояснил эксперт.
Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп предложил выкупить у Дании Гренландию. Датская сторона отклонила предложение.
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