Пожары в Сибири, а тает Гренландия: Трамп не является главной проблемой острова?

Пожары в Сибири спровоцировали активное таяние льдов в Арктическом регионе и Гренландии. Об этом РИА ФАН поведал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно данным за июль 2019 года, из-за аномальной жары в Европе, связанной с теплым циклоном, в один из дней Гренландский ледяной щит потерял 11 миллиардов тонн поверхностного льда.

Как пояснил Вильфанд, проблемы связаны с пожарами в Сибири и на Аляске. Дело в том, что частички пепла оседают на льду, из-за чего солнечные лучи хуже отражаются. В результате лед начинает таять.

Он добавил, что уровень Мирового океана может повыситься сразу на пять метров, если ледовый щит окончательно пропадет. И в этом году начало таять порядка 90% ледяного покрова острова.

"Если это станет тенденцией, проблема повышения уровня Мирового океана обострится", - пояснил эксперт.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп предложил выкупить у Дании Гренландию. Датская сторона отклонила предложение.