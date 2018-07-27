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Пожары и реформы ЕС убивают греков

27 июля 2018, 19:09  •  69 • В мире
Противопожарные службы Греции подкосил план экономии, разработанный Евросоюзом
Бушующие в Греции с 23 июля небывалые лесные пожары унесли жизни 85 человек, ещё 100 человек считаются пропавшими без вести. Взору пожарников предстают порой жуткие зрелища, как, например, у курортного местечка Мати, где найдены обгоревшие трупы 26 взрослых и детей. Они лежали, обнявшись, по три-четыре человека.
Соболезнования грекам выразили канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В итальянских СМИ их поступок назвали лицемерием.
«Понятно, что это не Европейский союз устраивал пожары. И природную стихию пробудили не немецкие политики и не бюрократы из Северной Европы… Но деньги, которые просило правительство [премьер-министра Греции] Алексиса Ципраса и его предшественников на спасение Греции, здесь явно помогли бы», – пишет итальянская пресса.
Грецию поставили на колени сначала финансовый кризис, а потом разработанный Евросоюзом план жёсткой экономии. Государство вынужденно пошло на кардинальное сокращение бюджета всех министерств и ведомств, в том числе Гражданской защиты (аналог российского МЧС). Противопожарные службы лишились €34 млн. евро, что сделало их неподготовленными к борьбе с огненной стихией.
Экономили на всём, чём можно. Только в Афинах численность пожарных сократили с 12 тыс. до 8 тыс., не считая сокращений в других городах. Забастовка пожарников ситуацию не изменила. Из-за нехватки персонала многие элементы противопожарной обороны остались без контроля. Так, в Мати отсутствовал план эвакуации жителей в случае пожара. 26 взрослых и детей заплатили за это жизнями.
Пакет экономических мер, разработанный для Греции Брюсселем при поддержке Берлина, не вывел страну из кризиса. Безработица снизилась всего на 7,5%, и теперь без работы сидят 20% греков, а среди молодёжи этот показатель 40%. Заработки упали на 20%, социальное финансирование – на 70%, указывают немецкие издания.
Зато в бюджет Германии из Греции перекочевали €1,34 млрд. за участие Германии в проведении антикризисных реформ. Только процентов за выданный грекам в 2010 г. кредит немцы получили €393 млн.
По материалам СМИ
Обзор событий

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