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Пожары бушуют, пандемия свирепствует, а они - "Крым!": Захарова заявила, что поражена нотами Киева
24 апреля 2020, 06:10 • 193 • Политика
Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что поражена нотами Киева. Она отметила, что на Украине сейчас "бушуют пожары", "свирепствует пандемия", а власти всё равно "беспокоятся" о Крыме, который ранее сами же отрезали от воды и электричества.
Спикер МИД России Мария Захарова рассказала во время брифинга, что ведомство на текущей неделе получило две ноты по поводу Крыма со стороны Киева. Обе были возвращены.
В первом обращении Украина высказала своё недовольство по поводу проводимых на полуострове земляных работ и археологических раскопок. Во втором - потребовала от Москвы представить доклад о ходе противостояния COVID-19 в Крыму и Донбассе.
Захарова призналась, что была удивлена такими шагами украинских дипломатов. Она посоветовала Киеву сконцентрироваться на проблеме пожаров, которые "бушуют" в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, и борьбе с коронавирусом на собственной территории, где "свирепствует пандемия".
Кроме того, официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ порекомендовала коллегам с Украины "экономить на бумаге".
Добавим, накануне президент России Владимир Путин в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил уверенность, что Киев должен соблюдать Минские соглашения. "Утро.ру" пишут, в том числе, речь шла о "законодательном закреплении особого статуса Донбасса".
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