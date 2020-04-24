Пожары бушуют, пандемия свирепствует, а они - "Крым!": Захарова заявила, что поражена нотами Киева

Спикер МИД России Мария Захарова рассказала во время брифинга, что ведомство на текущей неделе получило две ноты по поводу Крыма со стороны Киева. Обе были возвращены.

В первом обращении Украина высказала своё недовольство по поводу проводимых на полуострове земляных работ и археологических раскопок. Во втором - потребовала от Москвы представить доклад о ходе противостояния COVID-19 в Крыму и Донбассе.

Захарова призналась, что была удивлена такими шагами украинских дипломатов. Она посоветовала Киеву сконцентрироваться на проблеме пожаров, которые "бушуют" в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, и борьбе с коронавирусом на собственной территории, где "свирепствует пандемия".

Вопрос о принадлежности Крыма закрыт, - напомнила спикер МИД.

Кроме того, официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ порекомендовала коллегам с Украины "экономить на бумаге".

Сначала отрезают Крым от воды, электричества, вводят блокаду Донбасса, а затем требуют отчёта о том, как Россия защищает жителей этих регионов от коронавирусной инфекции. Это как-то уже даже очень смешно, - подчеркнула дипломат.

Добавим, накануне президент России Владимир Путин в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил уверенность, что Киев должен соблюдать Минские соглашения. "Утро.ру" пишут, в том числе, речь шла о "законодательном закреплении особого статуса Донбасса".