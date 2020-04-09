Пожар в зоне отчуждения увеличил показания радиации в 16 раз

Седьмые сутки в чернобыльской зоне бушует пожар – огнём охвачена территория в 100 гектаров, если верить официальным сводкам. Поговаривают, впрочем, что масштабы занижены – дабы не пугать киевлян. Однако, достаточно оценить количество техники, брошенной на тушение – 84 единицы, в том числе 3 самолёта АН-32П и 3 вертолёта, чтобы ужаснуться происходящему. Да и пожарных задействовано немало – 326 человек. А местные жители говорят – то ли ещё будет, ведь конца края разгулу стихии не видно.

Поначалу власти скрывали, что радиационный фон в районе пожара значительно превышает норму. Но сегодня заговор молчания нарушил исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов, признавший, что в зоне отчуждения действительно повысился радиационный фон. Точных цифр, впрочем, чиновник не сообщил, но за него это сделали экологи – по данным сетевого издания Science alert, показатели радиации в атмосфере превышены в 16 раз! Как в таком случае быть с официальными данными киевской мэрии о том, что радиационный фон в городе – в пределах нормы?!

Поджигателя задержали – им оказался 27-летний житель села Раговка, поджёгший зачем-то траву в трёх местах. Теперь ему «шьют» диверсию, выставляя агентом спецслужб народных республик, хотя, по нашим данным, в зоне АТО задержанный сражался совсем не на той стороне. Между тем, пожар разрастается – полыхает уже в Корогодском и Котовском лесничествах. Очевидно, пожарные не справляются.

Между тем, вопрос о последствиях пожара, как нам стало известно, сегодня подняли и в офисе президента Зеленского. Превышение радиационного фона оказалось доказанным фактом, только на совещании специалисты озвучили несколько иную цифру, нежели экологи – показатели якобы превышены не в 16, а в 25 раз. Таким образом, киевлянам самое время подумать о средствах защиты, а администрации киевской области – о новых местах работы. Мэр Киева в настоящее время озадачен вопросом, вводить ли в столице дополнительные карантинные меры, или достаточно тех, что в ввели ранее в связи с пандемией коронавируса.