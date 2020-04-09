Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правд...
Главная / Украина

Пожар в зоне отчуждения увеличил показания радиации в 16 раз

09 апреля 2020, 14:35  •  51 • Украина
Седьмые сутки в чернобыльской зоне бушует пожар – огнём охвачена территория в 100 гектаров, если верить официальным сводкам. Поговаривают, впрочем, что масштабы занижены – дабы не пугать киевлян. Однако, достаточно оценить количество техники, брошенной на тушение – 84 единицы, в том числе 3 самолёта АН-32П и 3 вертолёта, чтобы ужаснуться происходящему. Да и пожарных задействовано немало – 326 человек. А местные жители говорят – то ли ещё будет, ведь конца края разгулу стихии не видно.
Поначалу власти скрывали, что радиационный фон в районе пожара значительно превышает норму. Но сегодня заговор молчания нарушил исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов, признавший, что в зоне отчуждения действительно повысился радиационный фон. Точных цифр, впрочем, чиновник не сообщил, но за него это сделали экологи – по данным сетевого издания Science alert, показатели радиации в атмосфере превышены в 16 раз! Как в таком случае быть с официальными данными киевской мэрии о том, что радиационный фон в городе – в пределах нормы?!
Поджигателя задержали – им оказался 27-летний житель села Раговка, поджёгший зачем-то траву в трёх местах. Теперь ему «шьют» диверсию, выставляя агентом спецслужб народных республик, хотя, по нашим данным, в зоне АТО задержанный сражался совсем не на той стороне. Между тем, пожар разрастается – полыхает уже в Корогодском и Котовском лесничествах. Очевидно, пожарные не справляются.
Между тем, вопрос о последствиях пожара, как нам стало известно, сегодня подняли и в офисе президента Зеленского. Превышение радиационного фона оказалось доказанным фактом, только на совещании специалисты озвучили несколько иную цифру, нежели экологи – показатели якобы превышены не в 16, а в 25 раз. Таким образом, киевлянам самое время подумать о средствах защиты, а администрации киевской области – о новых местах работы. Мэр Киева в настоящее время озадачен вопросом, вводить ли в столице дополнительные карантинные меры, или достаточно тех, что в ввели ранее в связи с пандемией коронавируса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
08 апреля 2020, 16:35
Корчинский предложил уничтожить всех противников и свидетелей нового националистического восстания
08 апреля 2020, 22:35
Медик назвал самодельные украинские «аппараты ИВЛ» пригодными только для нюханья клея
08 апреля 2020, 23:35
Во Львове передвижной гроб вызвал страх и панику у горожан
08 апреля 2020, 18:35
Дефолт, протесты и введение ЧП - это ближайшее будущее Украины
08 апреля 2020, 18:35
Жена умершего от COVID-19 30-летнего киевлянина: четыре бригады «Скорой» отказывались его госпитализировать
08 апреля 2020, 18:35
Нардеп, внёсший более 6 тысяч правок к «антиколомойскому» закону, выдвинул властям ультиматум
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 апреля 2020, 05:35
Заразили чужих, чтоб свои не страдали? Сотрудники армянской лаборатории Пентагона заб...
09 апреля 2020, 07:30
«Риторика политической борьбы»: в Швеции призвали к возобновлению антироссийских санк...
09 апреля 2020, 03:35
"Почему военные?": Украинка из Италии подогрела конспирологию о русских вра...
09 апреля 2020, 07:35
Окончательный диагноз?
09 апреля 2020, 03:35
За снос памятников советским воинам должны ответить: Шойгу обратился к Бастрыкину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 апреля 2020, 00:35
Коронавирус на Украине и в Белоруссии (Ростислав Ищенко)
04 апреля 2020, 12:08
"Экономика скончалась!" Справедливый анализ Куликова поражает своей откровенностью!
04 апреля 2020, 18:08
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
05 апреля 2020, 15:35
"Кличко - это диагноз, лечи - не лечи": очередной провал мэра Киева оценил военкор Котенок
02 апреля 2020, 23:35
"Ума мало, амбиции большие": Украинский музыкант оскорбительно пошутил о русских. Фридлянд ответил
04 апреля 2020, 03:35
Скабеева: Чехи показали "образцовую подлость"
04 апреля 2020, 08:35
Украина придумала трюк для решения бюджетных проблем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.