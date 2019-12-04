Пожар в колледже Одессы локализован

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован на площади 4 тыс. кв. м. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован в 14:18 (15:18 мск. — RT) на площади 4 тыс. кв. м. По состоянию на 14:25, в результате пожара пострадали 14 человек, из них шестеро пожарных. Одна пострадавшая (33-летняя женщина) от полученных травм скончалась в больнице», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

По предварительной информации, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. Из учебного заведения были эвакуированы 40 человек.