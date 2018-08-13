Пожар в Греции бушует неподалеку от православной святыни

В Грецию с повышением температуры и из-за сильных ветров вернулись лесные пожары. Самый серьезный из них бушует на острове Эвбея, недалеко от города Прокопи, где хранятся нетленные мощи Святого Ивана Русского

Автор:

Латышев Сергей

Принятые правительством Алексиса Ципраса меры по недопущению масштабных лесных пожаров оказались обычным хвастовством: как только температура вновь поползла вверх и подули сильные ветры, в Греции возобновились лесные пожары. Они уже унесли в этом году жизни около 100 человек, уничтожили несколько городов и деревень.

Однако то, что происходит сейчас на острове Эвбея, вызывает особую озабоченность: пожары бушуют в нескольких десятках километров от окруженного лесами города Прокопи, где находится храм праведного Ивана Русского и сами нетленные мощи Святого, одного из самых почитаемых в Греции. Дорога к Прокопи со стороны главного города острова — Халкиды, по которой обычно направляются в храм Святого паломники, уже не функционирует.

Новая трагедия на Эвбее

Как сообщает агентство «АМНА» со ссылкой на местные власти, пожары начались в центральной, лесистой части Эвбеи в воскресенье, и до сих пор пожарные ничего не могут с ними поделать, несмотря на то, что о происходящем постоянно докладывают премьер-министру Алексису Ципрасу. Согласно мэру района Дирфион-Мессапион Георгиосу Псатасу, «два активных фронта огня бушуют на Эвбее на расстоянии трех километров от поселков Контодеспоти и Ставрос», их население эвакуировано.

Премьер-министру Алексису Ципрасу постоянно докладывают, как не могут потушить опасный пожар на Эвбее. Фото: www.globallookpress.com

Развалив пожарную службу Греции хроническим недофинансированием по причине продолжающегося уже десять лет финансово-экономического кризиса и неспособности к практической работе, нынешние греческие власти бросили на Эвбею все, что смогли наскрести. По оперативным данным пожарной службы, для тушения огненных фронтов используется даже авиация — два самолета и четыре вертолета. Им помогают 186 пожарных на 62 спецмашинах, дополнительный отряд пожарных численностью в 70 человек, свыше 200 военнослужащих, в распоряжении которых находятся 18 передвижных цистерн, 30 вспомогательных пожарных машин и 11 единиц строительной техники.

Власти делают успокоительные заявления, выражая надежду, что «вскоре пожар будет взят под контроль», что «ситуация развивается удовлетворительно», однако точно такие же заявления, чтобы не допустить паники, делались поначалу и в отношении испепеленной огнем пару недель назад Аттики. За десять лет финансово-экономического кризиса эта столичная область из-за пожаров и паралича государственной власти лишилась трети своих лесов.