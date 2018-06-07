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Пожар в чернобыльской зоне ликвидирован

07 июня 2018, 19:24  •  17 • Украина
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины заявила о ликвидации пожара в чернобыльской зоне.
 
© dsns.gov.ua
 

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В 17:50 пожар в лесном массиве в зоне отчуждения ликвидирован», — указывается в заявлении.

Уточняется, что к тушению привлекалось 25 единиц техники и 138 человек. 

Возгорание сухой травы на площади около 10 га в чернобыльской зоне отчуждения произошло 5 июня. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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