Пожар в чернобыльской зоне ликвидирован

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины заявила о ликвидации пожара в чернобыльской зоне.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В 17:50 пожар в лесном массиве в зоне отчуждения ликвидирован», — указывается в заявлении.

Уточняется, что к тушению привлекалось 25 единиц техники и 138 человек.

Возгорание сухой травы на площади около 10 га в чернобыльской зоне отчуждения произошло 5 июня. По факту пожара возбуждено уголовное дело.