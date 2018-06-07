|
Пожар в чернобыльской зоне ликвидирован
07 июня 2018, 19:24 • 17 • Украина
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины заявила о ликвидации пожара в чернобыльской зоне.
© dsns.gov.ua
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В 17:50 пожар в лесном массиве в зоне отчуждения ликвидирован», — указывается в заявлении.
Уточняется, что к тушению привлекалось 25 единиц техники и 138 человек.
Возгорание сухой травы на площади около 10 га в чернобыльской зоне отчуждения произошло 5 июня. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Подпишитесь на нас
17
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
07 июня 2018, 06:40
|
01 июня 2018, 07:39
|
04 июня 2018, 07:09
|
01 июня 2018, 12:09
|
07 июня 2018, 01:39
|
05 июня 2018, 11:54
|
01 июня 2018, 18:54