«Пожар в Чернобыле - это международный теракт»: Киев уже ищет российский след • 40 • Украина



Недавний пожар в Чернобыльской зоне, который Украина смогла потушить спустя 10 дней лишь благодаря дождю, вызвал критику экспертов в соседних странах – ЧП на особо охраняемой территории и действия МЧС там рассматривают как еще одно доказательство кризиса украинской государственной машины.



Однако в самой Украине, похоже, начинает раскручиваться тема диверсии. Накануне о ней говорил пропагандист Дмитрий Гордон, намекая на российский след. Теперь появились и новые спикеры.



В зону отчуждения вокруг ЧАЭС можно легко попасть, там бродят сотни нелегалов, но недавний пожар в зоне устроили не они, а некие диверсанты-террористы.



Об этом в эфире канала ГолосUA заявил глава Ассоциации Чернобыльских туроператоров, член Общественного совета при Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.



«Судя по тому, что центр Чернобыльской зоны был подожжен умышленно, необходимо, все-таки, наконец, обеспечить охрану периметра Чернобыльской зоны. Потому что, сколько раз ее подожгли в этот раз, столько же, и еще больше раз, ее могут поджечь снова. Если эти люди, которые там находились или находятся, смогут снова туда попасть и делать то же самое, эти пожары будут бесконечными», – сказал Ярослав Емельяненко.



По его словам, в ограждении вокруг зоны много дыр, через которые можно легко попасть на территорию зоны, причем, на большей части границ зоны вообще нет ограждения и каких-либо систем контроля доступа.



«В самую опасную зону Украины, из которой можно сделать «грязную бомбу», может зайти кто угодно. Сотнями туда ходят нелегальные посетители. Когда они устают, они звонят в полицию, та приезжает, оформляет протокол и за 340 гривен отвозит их, если они не хотят 30 километров идти пешком», – сказал Ярослав Емельяненко.



В том же интервью он утверждал, что поджог совершили диверсанты.



«Это однозначно умышленный поджог центра Чернобыльской зоны. Никто там не живет, там есть только нелегалы или диверсанты. Нелегалы – первая версия. Это люди, которые не совсем легально рубят лес и таким образом пытаются прятать свою деятельность.



Вторая версия – сталкеры-нелегалы. Они неоднократно в соцсетях говорили, что они там что-то подожгли или собираются поджечь. Это не совсем психически стабильные люди.



Третья версия, которая сейчас рассматривается, – диверсия, политическая. Чернобыль сам по себе имеет больше информационное напряжение: «горит Чернобыль – это что-то очень плохое». Понятно, что он горит не так, как в 1986 году, эти пожары ничего серьезного не несут. Но не исключено использование чернобыльских пожаров в каком-то политическом или международном смысле», – сказал Ярослав Емельяненко.



При этом все-таки произошло распространение радионуклидов (хотя они и не опасны), причем даже на территорию соседней Белоруссии.



«Я считаю, что, учитывая масштаб того что произошло, учитывая, что радионуклиды вышли через умышленный поджог за границы Чернобыльской зоны. Пусть они и не очень опасны, но они вышли, и даже вышли на территорию Белоруссии, т.е. это уже международное. Я продолжаю требовать квалифицировать это как террористический акт. То есть это не просто поджог», – сказал Ярослав Емельяненко.



Недавний пожар в Чернобыльской зоне, который Украина смогла потушить спустя 10 дней лишь благодаря дождю, вызвал критику экспертов в соседних странах – ЧП на особо охраняемой территории и действия МЧС там рассматривают как еще одно доказательство кризиса украинской государственной машины.Однако в самой Украине, похоже, начинает раскручиваться тема диверсии. Накануне о ней говорил пропагандист Дмитрий Гордон, намекая на российский след. Теперь появились и новые спикеры.В зону отчуждения вокруг ЧАЭС можно легко попасть, там бродят сотни нелегалов, но недавний пожар в зоне устроили не они, а некие диверсанты-террористы.Об этом в эфире канала ГолосUA заявил глава Ассоциации Чернобыльских туроператоров, член Общественного совета при Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.«Судя по тому, что центр Чернобыльской зоны был подожжен умышленно, необходимо, все-таки, наконец, обеспечить охрану периметра Чернобыльской зоны. Потому что, сколько раз ее подожгли в этот раз, столько же, и еще больше раз, ее могут поджечь снова. Если эти люди, которые там находились или находятся, смогут снова туда попасть и делать то же самое, эти пожары будут бесконечными», – сказал Ярослав Емельяненко.По его словам, в ограждении вокруг зоны много дыр, через которые можно легко попасть на территорию зоны, причем, на большей части границ зоны вообще нет ограждения и каких-либо систем контроля доступа.«В самую опасную зону Украины, из которой можно сделать «грязную бомбу», может зайти кто угодно. Сотнями туда ходят нелегальные посетители. Когда они устают, они звонят в полицию, та приезжает, оформляет протокол и за 340 гривен отвозит их, если они не хотят 30 километров идти пешком», – сказал Ярослав Емельяненко.В том же интервью он утверждал, что поджог совершили диверсанты.«Это однозначно умышленный поджог центра Чернобыльской зоны. Никто там не живет, там есть только нелегалы или диверсанты. Нелегалы – первая версия. Это люди, которые не совсем легально рубят лес и таким образом пытаются прятать свою деятельность.Вторая версия – сталкеры-нелегалы. Они неоднократно в соцсетях говорили, что они там что-то подожгли или собираются поджечь. Это не совсем психически стабильные люди.Третья версия, которая сейчас рассматривается, – диверсия, политическая. Чернобыль сам по себе имеет больше информационное напряжение: «горит Чернобыль – это что-то очень плохое». Понятно, что он горит не так, как в 1986 году, эти пожары ничего серьезного не несут. Но не исключено использование чернобыльских пожаров в каком-то политическом или международном смысле», – сказал Ярослав Емельяненко.При этом все-таки произошло распространение радионуклидов (хотя они и не опасны), причем даже на территорию соседней Белоруссии.«Я считаю, что, учитывая масштаб того что произошло, учитывая, что радионуклиды вышли через умышленный поджог за границы Чернобыльской зоны. Пусть они и не очень опасны, но они вышли, и даже вышли на территорию Белоруссии, т.е. это уже международное. Я продолжаю требовать квалифицировать это как террористический акт. То есть это не просто поджог», – сказал Ярослав Емельяненко. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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