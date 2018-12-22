Пожар произошёл на рождественской ярмарке в центре Львова

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В центре украинского Львова на рождественской ярмарке произошёл пожар, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере три человека.

РИА Новости

Об этом сообщили в областном управлении полиции. «Пожар спасатели локализовали. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — заявили в ведомстве. Ранее в Киеве произошло возгорание в здании Министерства финансов.