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Пожар произошёл на рождественской ярмарке в центре Львова
22 декабря 2018, 16:24 • 81 • Украина
В центре украинского Львова на рождественской ярмарке произошёл пожар, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере три человека.
РИА Новости
Об этом сообщили в областном управлении полиции.
«Пожар спасатели локализовали. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — заявили в ведомстве.
Ранее в Киеве произошло возгорание в здании Министерства финансов.
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