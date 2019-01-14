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Пожар на территории заповедника Киево-Печерской лавры потушен

14 января 2019, 23:39  •  58 • Украина
Спасателям удалось ликвидировать пожар в здании, которое находится в ведении заповедника Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
 
© ДСНС України
 

«В 20:07 (21:07 мск) пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 ликвидирован», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее сообщалось о локализации.

Вечером 14 января на территории музея-заповедника Киево-Печерской лавры произошло возгорание. Никто не пострадал.

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