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Пожар на сотни миллионов рублей: Названа примерная стоимость ремонта "Адмирала Кузнецова"

23 августа 2020, 18:00  •  124 • Политика
На восстановление "Адмирала Кузнецова" потратят 300-350 млн рублей. Такой ущерб нанёс пожар единственному российскому авианосцу.
На то, чтобы отремонтировать российский авианосец "Адмирал Кузнецов" после пожара, понадобится порядка 300-350 млн рублей. Такую сумму назвали в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).
В сообщении говорится, что пожар не затронул существенных систем корабля. Поэтому нет оснований полагать, что происшествие на верфи повлияет на завершение общего ремонта авианосца.
"На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн рублей", - сказал гендиректор ОСК Алексей Рахманов в интервью ТАСС.
Отмечается, что в настоящий момент на корабле развернуты интенсивные ремонтные работы. Докование авианосца, в соответствии с графиком, планируется провести летом 2021 года. Передача корабля ВМФ России по-прежнему запланирована на 2022 год.
Напомним, что в середине декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошёл пожар. Инцидент случился, когда корабль находился на 35-м судоремонтном заводе.

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