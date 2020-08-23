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Пожар на сотни миллионов рублей: Названа примерная стоимость ремонта "Адмирала Кузнецова"
23 августа 2020, 18:00 • 124 • Политика
На восстановление "Адмирала Кузнецова" потратят 300-350 млн рублей. Такой ущерб нанёс пожар единственному российскому авианосцу.
На то, чтобы отремонтировать российский авианосец "Адмирал Кузнецов" после пожара, понадобится порядка 300-350 млн рублей. Такую сумму назвали в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).
В сообщении говорится, что пожар не затронул существенных систем корабля. Поэтому нет оснований полагать, что происшествие на верфи повлияет на завершение общего ремонта авианосца.
Отмечается, что в настоящий момент на корабле развернуты интенсивные ремонтные работы. Докование авианосца, в соответствии с графиком, планируется провести летом 2021 года. Передача корабля ВМФ России по-прежнему запланирована на 2022 год.
Напомним, что в середине декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов" произошёл пожар. Инцидент случился, когда корабль находился на 35-м судоремонтном заводе.
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