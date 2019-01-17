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Пожар и детонация газовых баллонов: что известно о взрывах в университете Лиона

17 января 2019, 19:55  •  49 • В мире
Во французском университете Лион-1 произошёл пожар, который сопровождался серией взрывов. Пострадали три человека, в том числе один пожарный. 800 человек были эвакуированы. По предварительной информации, взорвались три газовых баллона, которые хранились на крыше. Ситуацию удалось взять под контроль, но как минимум два здания кампуса по-прежнему закрыты.
 
AFP © JEFF PACHOUD
 

Утром 17 января во французском университете Лион-1 имени Клода Бернара произошёл пожар, за которым последовала серия взрывов. Три человека, в том числе один пожарный, получили лёгкие травмы.

Официально о пожаре в корпусе, обозначенном как «здание Менделя», сообщили в Twitter учебного заведения. Впоследствии представители вуза публиковали информацию об остановке на месте происшествия.

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