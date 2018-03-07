Пожалуются - рассмотрим: В ЦИК спрогнозировали будущее "шутки" Собчак о Путине

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В Центризбиркоме готовы рассмотреть жалобу от штаба Владимира Путина или самого кандидата на твит-"шутку" Ксении Собчак. Но только если поступит обращение.

В ЦИК прокомментировали ситуацию вокруг "шутки" Собчак в Twitter о том, что Владимир Путин снимает свою кандидатуру с выборов в президенты России. Если в штабе Путина или он сам посчитают, что его права нарушены и подадут жалобу, то ее рассмотрят.

"Если кандидат или его штаб пожалуются, если посчитают, что его права нарушены, и посчитают нужным обратиться, рассмотрим", - заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

В штабе Собчак твит кандидата назвали лишь смешной шуткой.

В ЦИК уточнили, что Twitter Ксении вряд ли зарегистрирован как СМИ.

"То есть к нему принципы объективности и достоверности не применяются", - прокомментировала Гришина для "РИА Новости".