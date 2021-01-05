Пожалуйте вон: Самые громкие отставки – 2020

Автор:

Мария Иваткина

Медведев ушёл в закат

В первую очередь, конечно, нужно назвать уход в отставку федерального правительства. Это произошло 15 января и стало большой неожиданностью для широкой общественности: кажется, даже Дмитрий Медведев удивился. По крайней мере, во время оглашения президентом Послания Федеральному Собранию он напряжённым не выглядел – кивал в такт, в промежутках любезничая с Валентиной Матвиенко. Решение до последнего удалось сохранить в строжайшей тайне – ни одного инсайда, ни одного слива, удивительно!

Некоторые министры нового правительства, впрочем, не досидели до конца года. В ноябре слово "отставка" услышали главы Минэнерго, Минстроя, Минтранса и Минприроды. Им на смену пришли новые люди, усилив позиции Мишустина и Трутнева, а вот влияние на парламент Сергея Собянина, наоборот, ослабло вместе с уходом его доверенных лиц, полагает политический консультант Андрей Перла:

"И Кобылкин, и Якушев – бывшие уральские губернаторы. Один из Тюменской области, другой из Ямало-Ненецкого округа. Оба были на хорошем счету, и их назначение в правительство в 2018 году было, конечно, усилением тюменского клана, т. е. группы людей, которая ассоциируется в нашей власти с Сергеем Семёновичем Собяниным. Теперь Сергей Семёнович это усиление потерял".

Новое амплуа Чубайса

Выражение "потерял усиление", на мой взгляд, применимо и к Анатолию Чубайсу. В адрес его персоны тоже наконец-то прозвучало долгожданное слово "отставка". Это произошло в начале декабря. Затем были сутки тишины и после – назначение на должность специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. То есть Чубайса сослали на экологию. Тема, конечно, трендовая, – сам Билл Гейтс ушёл из высоких технологий, чтобы спасать планету. Но одно дело Гейтс – он выбрал этот путь по собственному желанию, а Чубайс – едва ли. Он своей новой должности, конечно, обрадовался, но как-то формально. Там у него было Роснано и "слишком много денег", а тут глобальное потепление и выбросы углекислого газа:

Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично.

Пока Анатолию Чубайсу не представилось возможности проявить себя в новой должности. Его имя пропало из медийного пространства, а проявилось лишь в скандале, который затеял Михаил Ходорковский. Старт новой карьеры получился несколько смазанным.

Зазвенели браслетами

Значимой и громкой в 2020 году была отставка теперь уже экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его задержали 9 июля, а чуть позже предъявили обвинение в покушении на убийство, а также в организации убийств предпринимателей. Но само задержание быстро ушло на второй план, а на первый вышли митинги в Хабаровске. Неудивительно, что люди вышли на улицы, – их обманули. Обманули тогда, когда дали проголосовать за Фургала, умолчав о его тёмном прошлом, – совершенно не понятно, куда смотрела партия, которая его выдвинула, исполнительная власть и правоохранители, – а потом людей ещё раз обманули, когда его сняли, не спросив их мнения: мол, сами виноваты, не того выбрали.

Были в 2020-м ещё несколько ярких региональных отставок. Так, например, в Томске прямо во время рабочего совещания, которое проходило по видео-конференц-связи, в кабинет мэра Ивана Кляйна вошли правоохранители и предъявили санкцию на обыск, которую выдал суд. При этом трансляция не прерывалась, и сотрудники мэрии, находившиеся по другую сторону телемоста, ещё какое-то время наблюдали за происходящим с мониторов своих компьютеров, а после кто-то из подчинённых, теперь уже бывших, поделился увиденным в соцсетях. Позже в следственном комитете Томской области объяснили факт задержания тем, что в 2016 году подозреваемый, действуя в интересах принадлежащего ему ОАО "Томское пиво", настоял на внесении в геоинформационную систему Томска недостоверных сведений о санитарной защитной зоне вокруг пивзавода.

Рокировки в парламентах

В сентябре звания сенатора лишился Франц Клинцевич. Указ о прекращении его полномочий подписал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Для Клинцевича решение стало неожиданным:

Это не моё решение было, честно скажу. Получилось как-то не очень, на мой взгляд, хорошо, потому что я никогда для себя ничего не делаю, не хлопочу. Я работаю в системе.

Помимо Клинцевича Совфед в 2020 году покинули первый вице-спикер Николай Фёдоров, сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев и представляющий Ставрополье Сергей Меликов. Немного изменилась обстановка и в Госдуме. Александр Карелин поднялся из нижней в верхнюю палату парламента, вместе с Карелиным туда же проследовал Григорий Ледков. Вот такая ротация слуг народа в органах государственной власти – может быть, не беспощадная, но совершенно точно бессмысленная.