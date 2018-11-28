«Пожалуйста, убирайтесь из Украины»: Порошенко не рискнул лично сказать это Путину. Попросил через Трампа

В интервью NBC президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой передать сообщение для российского лидера Владимира Путина. «Пожалуйста, убирайтесь из Украины», - лично в глаза сказать такое российскому президенту Порошенко не рискнул.

По словам главы Украины, он попросил Трампа сказать об этом Путину во время встречи на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе буквально на днях - с 30 ноября по 1 декабря.

«Пожалуйста, убирайтесь из Украины, мистер Путин», - цитирует Порошенко американский телеканал.

В том же интервью президент Украины заявил, что его страна будет бороться за свою свободу, за свою демократию и за свою землю.

Впрочем, громких высказываний после провокации в Керченском проливе, устроенной тремя украинскими кораблями, от Порошенко звучит немало. Вплоть до того, что есть реальная угроза полномасштабной войны с Россией.

Ранее Порошенко даже заявил, что «заказывал разговор с президентом России», но «ответа не получил». И тоже попросил передать информацию, но только через канцлера Германии Ангелу Меркель.

«Я был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангелы Меркель, чтобы она переговорила с Путиным для немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей», - заявил Порошенко в своем Twitter.

Полная информация в специальной рубрике: Провокация в Керченском проливе.