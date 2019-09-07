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"Пожалуйста, помогите нам!": Семилетняя Варя просит Зеленского вернуть папу домой
07 сентября 2019, 14:39 • 89 • В России
Семилетняя Варя вновь обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее папу, севастопольца Степана Резуника.
Сайт kp.ru писал, что мужчину задержали в июне 2019 года при пересечении крымско-украинской границы в пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области. Его подозревают в причастности к крымскому народному ополчению.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет по статье "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Маленькая Варвара со слезами на глазах настаивает - ее папа хороший человек, и его нужно отпустить.
"Я хочу, чтобы папа был 13 сентября дома, чтобы мы вместе отметили Ванино (младший брат девочки - прим. ред.) день рождения. Мы очень по нему скучаем, особенно я. Мы очень его любим. Папа сидит в тюрьме за то, что он не делал. Он очень хороший, он всем помогал. Пожалуйста, помогите нам", - сказала Варя, вопрошающе смотря в камеру.
Александр Молохов - о крымчанине, не попавшем в обмен.Дина КАРПИЦКАЯ
В эту субботу, 7 сентября, Украины и Россия провели масштабный обмен заключенными, но, по словам главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова, Степана Резуника в списках не было.
Маленькая дочка севастопольца просит освободить папу.Дина КАРПИЦКАЯ
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