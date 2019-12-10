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Пожали руки, но лично поговорят позже: В Кремле прояснили время личной встречи Путина и Зеленского
10 декабря 2019, 02:24 • 43 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский до заседания "нормандской четвёрки" обменялись рукопожатием. В то же время, добавил спикер Кремля, главы государств могут провести личные переговоры до общей пресс-конференции.
Президенты России и Украины всё же проведут прямые переговоры. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что беседа Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится до совместной пресс-конференции "нормандской четвёрки". При этом ранее украинская сторона, по данным источников, настаивала на проведении личной беседы до собственно саммита.
Однако, как уточнил Песков, после проведения заседания беседа Путина с Зеленским может быть не ограничена по времени, передаёт ТАСС.
Он также добавил, что перед саммитом главы Украины и России приветствовали друг друга рукопожатием.
Как сообщалось ранее, в Париже в Елисейском дворце уже открылся нормандский саммит, начало обошлось без протокольных заявлений, журналистов попросили удалиться. При этом в первые же секунды, когда лидеры появились в зале переговоров, украинский политик немного оконфузился. Владимир Зеленский не сразу сориентировался, где его место, и двинулся к стулу Путина. Впрочем, чуть замешкавшись, он всё же сообразил, где его стул, и направился к нему.
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