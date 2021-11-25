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Пожалели "демократию" на Китай и Россию. Выпад Байдена может дорого обойтись США

25 ноября 2021, 23:25  •  53 • Политика
Вашингтон пожалел "демократию" на Китай и Россию. Выпад президента США Джо Байдена может дорого обойтись стране, пишут СМИ.
Власти США 9-10 декабря намерены провести видеоконференцию "Саммит за демократию", на которой, как ожидается, будут обсуждаться вопросы соблюдения прав человека. При этом, судя по списку стран-участниц, опубликованному на сайте Госдепартамента, Россия, Китай, Венгрия и Турция не получили приглашений. Зато Вашингтон пригласил Тайвань.
Это уже вызвало возмущение в Пекине. МИД Китая заявил, что США используют демократию как инструмент оказания давления и разделения мира. Аналогичное заявление сделали в Кремле: "Это не что иное, как попытка провести новые разделительные линии".
Наличие Тайваня в списке - причина потенциального кризиса. Его приглашение может ещё более обострить отношения на линии Вашингтон - Пекин,
- пишет ИноСМИ со ссылкой на турецкую газету Haber7.
Отметим, что "персоны нон грата" выбраны неслучайно. Россия и Китай являются главными геополитическими противниками США, поэтому регулярно обвиняются в нарушении прав человека. Турция с недавних пор также вызывает недовольство в Вашингтоне, поскольку осмелилась купить у России партию зенитно-ракетных комплексов С-400 и воюет против поддерживаемых Америкой курдов в Сирии. А Венгрия попала в чёрный список из-за того, что приняла закон, запрещающий пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, чем разозлила весь леволиберальный Запад.

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