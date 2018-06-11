Пожалеет ли Тегеран неудачника Трампа? • 102 • Аналитика



По всей видимости, такое развитие событий оказались для американского руководства неожиданным, и оно демонстрирует явную растерянность.



Во всяком случае, Дональд Трамп явно пытается сделать хорошую мину при плохой игре, прибегая к столь презираемым им «фейковым новостям», озвучивая в качестве истины собственные домыслы, непонятно на чем основанные.









Так, на совместной пресс-конференции с японским премьером американский лидер ни с того ни с сего заявил, что убежден в том, что Иран скоро инициирует начало переговоров с США по новой сделке. «Они придут к нам, мы сядем и заключим сделку, которая хороша для них, для нас и для всех», — обрисовал радужную перспективу лидер США.



Свои грезы он «обосновал» тем, что, по его мнению, после выхода Америки из СВПД Иран уже радикально изменился и стал себя вести «заметно лучше», в частности, «в Сирии, Йемене и других местах».



«Иран ведет себя весьма иначе. Они во многом другая страна в последние три месяца, и я смотрю на это с надеждой о том, что, может быть, что-то произойдет», — приводит слова Трампа РИА «Новости».



Стремление представить ситуацию не такой, какой она есть на самом деле, говорит о том, что американский лидер просто не знает, как ему выйти из созданной им затруднительной ситуации и, пытаясь тянуть время, стремится убедить всех, что на самом деле он все прекрасно придумал, и результаты его шага просто замечательные.



По всей вероятности, говоря о готовности Ирана к переговорам по новой сделке, он имел в виду выступление недавнее выступление официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, которое интерпретировал совершенно невероятным образом.







Напомним, что представитель внешнеполитического ведомства ИРИ сказал, что до тех пор, пока Америка не научится говорить с древним и цивилизованным народом Ирана на языке уважения, а не угроз и санкций, не может быть и речи о какой бы там ни было перспективе переговоров с США на какую-либо тему.



В своем выступлении он не только намекнул на «варварский» характер американского государства и общества (в историческом плане еще не вышедших из «пубертатного периода»), но и назвал Штаты не иначе, как «режим Америки», давая понять, что Тегеран сомневается в их легитимности.



Официальный представитель МИД Ирана оценил также «правильность» американского шага, заметив, что выход из СВПД служит наглядным примером вероломства и вопиющего нарушения международных норм и законов со стороны США. И в этом смысле является «позором» и разоблачает вашингтонские власти в глазах мировой общественности.



Между прочим, тот факт, что действия и высказывания Трампа комментирует не глава государства и не министр иностранных дел, а пресс-секретарь ведомства, означает символическое понижение статуса американского президента для иранского руководства.



С учетом этого нужно обладать поистине безграничной фантазией, чтобы увидеть в этом и в других подобных выступлениях готовность Тегерана к принятию навязанных американцами правил и требований, что фактически означало бы капитуляцию.



Чуть ранее, 6 июня, заместитель по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Ядолла Джавани заявил, что США и Израиль неспособны осуществить военную агрессию против Ирана.



По его словам, эксперты сходятся во мнении, что на любой военный шаг США или Израиля против Ирана Тегеран даст быстрый и решительный ответ. Джавани отметил, что израильтяне и американцы это понимают и потому предпочитают атаковать Иран в информационном пространстве.



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Впрочем, можно, конечно, предположить, что развернутая против ИРИ информационная война есть не что иное, как психологическая подготовка к самому настоящему удару.



Однако, помимо чисто технической стороны дела, есть и другие причины предполагать, что прямой военной агрессии против Ирана сегодня, скорее всего, не будет.



Ведь отказ от СВПД вызвал категорическое неприятие и критику европейских союзников США. Они фактически заявили о непризнании объявленных санкций. Нетрудно понять, что в случае агрессивных действий Вашингтон рискует оказаться в политической изоляции.



Собственно, и санкционная война против ИРИ ничего хорошего Штатам не сулит, поскольку еще более усилит их кризис в отношениях с ЕС и может подтолкнуть европейцев к сближению с КНР или даже с Россией.







Иными словами, Трамп оказался в очень неприятной и тяжелой ситуации, из которой не знает, как выйти. Напугать Тегеран у него не получилось. При этом понятно, что дальнейшее усиление конфронтации лишь только усугубит положение США.



И говоря об «исправлении» Ирана, американский президент готовит себе путь к отступлению. Скорее всего, теперь начнутся уговоры Тегерана по неофициальным каналам, чтобы он согласился на «символические» переговоры, которые позволили бы Трампу если не предстать в роли победителя, то хотя бы избежать клейма «лузер» и спасти лицо.



Пожелает ли Тегеран помочь ему выбраться из очередной ловушки, в которую он сам себя загнал, — большой вопрос. Ситуация вокруг Ирана и СВПД складывается совсем не так, как этого хотелось бы Вашингтону. Почти все участники драмы ведут себя совсем не так, как от них того ожидал Белый дом.По всей видимости, такое развитие событий оказались для американского руководства неожиданным, и оно демонстрирует явную растерянность.Во всяком случае, Дональд Трамп явно пытается сделать хорошую мину при плохой игре, прибегая к столь презираемым им «фейковым новостям», озвучивая в качестве истины собственные домыслы, непонятно на чем основанные.Так, на совместной пресс-конференции с японским премьером американский лидер ни с того ни с сего заявил, что убежден в том, что Иран скоро инициирует начало переговоров с США по новой сделке. «Они придут к нам, мы сядем и заключим сделку, которая хороша для них, для нас и для всех», — обрисовал радужную перспективу лидер США.Свои грезы он «обосновал» тем, что, по его мнению, после выхода Америки из СВПД Иран уже радикально изменился и стал себя вести «заметно лучше», в частности, «в Сирии, Йемене и других местах».«Иран ведет себя весьма иначе. Они во многом другая страна в последние три месяца, и я смотрю на это с надеждой о том, что, может быть, что-то произойдет», — приводит слова Трампа РИА «Новости».Стремление представить ситуацию не такой, какой она есть на самом деле, говорит о том, что американский лидер просто не знает, как ему выйти из созданной им затруднительной ситуации и, пытаясь тянуть время, стремится убедить всех, что на самом деле он все прекрасно придумал, и результаты его шага просто замечательные.По всей вероятности, говоря о готовности Ирана к переговорам по новой сделке, он имел в виду выступление недавнее выступление официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, которое интерпретировал совершенно невероятным образом.Напомним, что представитель внешнеполитического ведомства ИРИ сказал, что до тех пор, пока Америка не научится говорить с древним и цивилизованным народом Ирана на языке уважения, а не угроз и санкций, не может быть и речи о какой бы там ни было перспективе переговоров с США на какую-либо тему.В своем выступлении он не только намекнул на «варварский» характер американского государства и общества (в историческом плане еще не вышедших из «пубертатного периода»), но и назвал Штаты не иначе, как «режим Америки», давая понять, что Тегеран сомневается в их легитимности.Официальный представитель МИД Ирана оценил также «правильность» американского шага, заметив, что выход из СВПД служит наглядным примером вероломства и вопиющего нарушения международных норм и законов со стороны США. И в этом смысле является «позором» и разоблачает вашингтонские власти в глазах мировой общественности.Между прочим, тот факт, что действия и высказывания Трампа комментирует не глава государства и не министр иностранных дел, а пресс-секретарь ведомства, означает символическое понижение статуса американского президента для иранского руководства.С учетом этого нужно обладать поистине безграничной фантазией, чтобы увидеть в этом и в других подобных выступлениях готовность Тегерана к принятию навязанных американцами правил и требований, что фактически означало бы капитуляцию.Чуть ранее, 6 июня, заместитель по политическим вопросам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Ядолла Джавани заявил, что США и Израиль неспособны осуществить военную агрессию против Ирана.По его словам, эксперты сходятся во мнении, что на любой военный шаг США или Израиля против Ирана Тегеран даст быстрый и решительный ответ. Джавани отметил, что израильтяне и американцы это понимают и потому предпочитают атаковать Иран в информационном пространстве.Впрочем, можно, конечно, предположить, что развернутая против ИРИ информационная война есть не что иное, как психологическая подготовка к самому настоящему удару.Однако, помимо чисто технической стороны дела, есть и другие причины предполагать, что прямой военной агрессии против Ирана сегодня, скорее всего, не будет.Ведь отказ от СВПД вызвал категорическое неприятие и критику европейских союзников США. Они фактически заявили о непризнании объявленных санкций. Нетрудно понять, что в случае агрессивных действий Вашингтон рискует оказаться в политической изоляции.Собственно, и санкционная война против ИРИ ничего хорошего Штатам не сулит, поскольку еще более усилит их кризис в отношениях с ЕС и может подтолкнуть европейцев к сближению с КНР или даже с Россией.Иными словами, Трамп оказался в очень неприятной и тяжелой ситуации, из которой не знает, как выйти. Напугать Тегеран у него не получилось. При этом понятно, что дальнейшее усиление конфронтации лишь только усугубит положение США.И говоря об «исправлении» Ирана, американский президент готовит себе путь к отступлению. Скорее всего, теперь начнутся уговоры Тегерана по неофициальным каналам, чтобы он согласился на «символические» переговоры, которые позволили бы Трампу если не предстать в роли победителя, то хотя бы избежать клейма «лузер» и спасти лицо.Пожелает ли Тегеран помочь ему выбраться из очередной ловушки, в которую он сам себя загнал, — большой вопрос. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 102 Источник Похожие новости США и Польша: совместный спектакль для европейской аудитории Товарищи, догоним и перегоним Канаду! Итоги недели. Лет до ста расти нам без старости

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