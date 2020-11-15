Поздно пить галоперидол? Гаспарян рассказал, откуда у Польши такая ненависть к России

По словам Гаспаряна, русофобия стала главной государствообразующей идеей Польши. Он напомнил о бесконечных выпадах Варшавы в адрес Москвы. Это и постоянное "раскапывание праха Качиньского" с попыткой переложить ответственность с польских пилотов на российских "диверсантов". И регулярные санкционные предложения, поступающие в Евросоюз.

Раньше бы его, наверное, лечили бы, выписывая галоперидол. Но сейчас в Восточной Европе нет карательной психиатрии, - пояснил Гаспарян порталу New Inform.

По его словам, высказывания Жарина свидетельствуют о серьёзных психологических проблемах, поскольку чиновник явно путает реальность со своими фантазиями. Вечную обиду на русских Гаспарян объяснил "многовековой болью по поводу раздела Польши". В целом, недолюбливать кого-то - это нормальная ситуация для Европы. Англичане не слишком любят немцев, а те - французов. Однако ненависть поляков к России гипертрофирована и выходит за все рамки, полагает журналист.