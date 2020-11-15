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Поздно пить галоперидол? Гаспарян рассказал, откуда у Польши такая ненависть к России
15 ноября 2020, 19:50 • 212 • Политика
Официальный представитель польского министра-координатора спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия пытается испортить репутацию Варшаве, выставив её самой проблемной страной Евросоюза. Однако журналист Армен Гаспарян полагает, что в плохом имидже Польши виноваты сами поляки. Он рассказал, откуда у страны такая ненависть к России, а заодно оценил психическое здоровье Жарина. Галоперидол пить уже поздно?
По словам Гаспаряна, русофобия стала главной государствообразующей идеей Польши. Он напомнил о бесконечных выпадах Варшавы в адрес Москвы. Это и постоянное "раскапывание праха Качиньского" с попыткой переложить ответственность с польских пилотов на российских "диверсантов". И регулярные санкционные предложения, поступающие в Евросоюз.
По его словам, высказывания Жарина свидетельствуют о серьёзных психологических проблемах, поскольку чиновник явно путает реальность со своими фантазиями. Вечную обиду на русских Гаспарян объяснил "многовековой болью по поводу раздела Польши". В целом, недолюбливать кого-то - это нормальная ситуация для Европы. Англичане не слишком любят немцев, а те - французов. Однако ненависть поляков к России гипертрофирована и выходит за все рамки, полагает журналист.
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