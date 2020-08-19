Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Главная / Политика

Поздно обратился за поддержкой: Горбачев оценил шансы Лукашенко на успех

19 августа 2020, 09:25  •  34 • Политика
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Первый и последний советский президент вспомнил, как сам пытался достучаться до людей
Александр Лукашенко не смог вовремя обратиться за поддержкой рабочих заводов белорусской промышленности. Такое мнение высказал единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев.
По его словам, лидеру Белоруссии уже поздно стучаться в двери простого народа. Экс-глава СССР добавил, что перед самым крахом советской империи он также пытался обратиться к трудящимся за оказанием помощи. И Лукашенко пошел той же дорогой.
"Но, кажется, поздно. Так что, все надо разбирать еще", – заявил Михаил Сергеевич.
Тем не менее Горбачев не винит народ в том, что сохранить советский строй не получилось.
"Свалить на рабочих – это я не склонен", – добавил он.
И напомнил, что покинул должность президента СССР во избежание раскола и внутреннего конфликта. А также отметил, что считает россиян и белорусов одним народом.
"Я думаю, и те, и другие что-то не сделали вовремя", - заключил политик, передает "Комсомольская правда".
Недавно Михаил Горбачев обрушился с критикой на сенатора Алексея Пушкова, который сказал, что вся политика советского лидера сводилась к получению Нобелевской премии, и напомнил, что 30 лет назад при президенте СССР Москва пыталась вступить в НАТО. Горбачев, в свою очередь, назвал эти слова чепухой, добавив, что подобные высказывания безосновательны.
Ранее политолог Андрей Суздальцев говорил, что уличные протесты в Белоруссии скоро утихнут, но Александр Лукашенко не сможет сохранить президентское кресло – народ ему этого уже не позволит.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протестующим. Словами
19 августа 2020, 05:45
Ельцин запросто мог вернуть Крым России: Раскрыты малоизвестные факты "продажи" полуострова
19 августа 2020, 07:35
"Лайнер ФСБ в Минске": Белорусы выставили свои "глаза" у посольства
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 00:15
"Начался мятеж, военные взялись за оружие": Ещё одна страна под угрозой пер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 18:20
"Путин, помоги!": Лукашенко дал тонкий намёк на истинную цель провокаторов в Белоруссии
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
17 августа 2020, 19:50
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах разрывают на куски
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.