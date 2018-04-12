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"Позавтракали и смотрим дурные новости по ТВ". Экипаж судна "Норд" застрял на территории Украины

12 апреля 2018, 16:24  •  50 • В России

Девять членов экипажа арестованного судна «Норд» остаются на территории Украины и понятия не имеют, когда и как вернутся домой. В настоящее время они находятся в одной из гостиниц Херсона.

Крымчанка Инна Умиленова, у которой на сейнере – и муж, и сын, в ответ на вопросы КП-Крым только вздыхала:

- Пока нет никаких новостей. Юра (сын, - ред.) мне звонил. Сказал, мол, сидим и ждем, а чего ждем - сами не знаем. Им ничего не говорят.

Ранее они рыбаки останавливались в Геническе. Во вторник их вызвали в Херсон - дать показания в СБУ по уголовному делу в отношении капитана. В Геническ решили не возвращаться, остались в Херсоне.

- В гостинице живут?

- Да. Юра говорит: "Позавтракали и смотрим дурные новости по местному ТВ". Непонятно вообще. Сказал, что капитан уехал к брату в Мелитополь, а мы тут все сидим и ждем. Никаких изменений нет – ни в худшую сторону, ни в лучшую, - рассказала Инна Умиленова.

Жена матроса «Норда» Надежда Чмыхалова тоже изнывает от тоски по мужу.

- Нет никакой информации, мы в непонятном ожидании чуда. Что выдается в прессе – только то мы и знаем. Раньше вообще новости не отслеживали, все было отключено: и интернет, и телевизор, а теперь стараемся все смотреть. Родственники звонят, говорят, включайте новости, там что-то про ваших показывают – и мы сразу бежим смотреть, - поделилась она с КП-Крым.

С Павлом Чмыхаловым она и двое маленьких детей (6 и 10 лет) общаются с помощью мессенджеров.

- Детишки делятся с папой своими личными проблемами. Школа, садик. Младший говорит, что папу захватила Украина, пираты – но это так, в шутку, они все равно еще не понимают всей этой серьезности, - отметила Надежда.

- Майские праздники планируете вместе провести?

- Мы вообще-то и Пасху планировали вместе провести. Ждали. Но видите, как получилось…

Ранее экипаж уже дважды пытались провезти через российско-украинскую границу, но погранслужба незалежной паспорта РФ у моряков изъяла, а документы, выданные генконсульством, - не признает. Называет крымских рыбаков гражданами Украины и требует украинские паспорта. На экипаж снова составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы. Адвокаты намерены оспаривать их в суде.

Судно «Норд» все еще находится в порту Бердянска (Херсонская область Украины). Незалежная наложила на него арест, электропитание отключили, а более пяти тонн гниющей рыбы из трюма по состоянию на 10 апреля так и не достали.

Напомним, крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами. Документы у них изъяли при обыске и не вернули.

Капитана Владимира Горбенко обвиняют сразу в двух уголовных преступлениях - «нарушении порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории» (ч 2. ст. 332 УК Украины), а также в незаконном вылове рыбы (ст. 249 УК Украины). Во вторник, 10 апреля, его наконец-то выпустили из СИЗО под залог.

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