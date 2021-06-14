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Позарились на русский газ: На Украине захотели приобрести часть "Северного потока - 2"
14 июня 2021, 11:15 • 244 • Политика
Украинский политолог предполагает, что такой шаг помог бы стране улучшить финансовое положение.
Политолог предложил вверить Украине часть акций "Северного потока - 2", таким образом страна сможет компенсировать свои потери, считает украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"Давайте из-за того, что мы теряем [возможности по транзиту газа], это вопрос политический, сделаем Украину субъектом или сособственником "Северного потока - 2", дайте нам 5-7-10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки", - сказал он.
По словам специалиста, часть топлива, которая будет проходить через газопровод, попадёт в газовые хранилища для реверса. Поэтому Бортник предложил продать или передать "Нафтогазу" 5% от потока "СП", что позволит Украине зарабатывать. Однако такой вариант наименее реален, отметил он же.
Политолог назвал иные способы сотрудничества по газу. Реальным будет создание Россией и ЕС консорциума, который станет новым владельцем украинской ГТС. Он сможет обеспечить транзит газа через страну.
Либо же Украине нужен договор с Россией на прокачку топлива через Украину.
"Но это надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнёров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы", - добавил он.
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