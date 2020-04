«Позаботиться об американских рабочих»: Трамп объявил о приостановке иммиграции в США из-за пандемии коронавируса • 24 • В мире Дональд Трамп объявил о приостановке иммиграции в Соединённые Штаты на 60 дней в условиях распространения коронавирусной инфекции. Введение такой меры президент США объяснил необходимостью «защитить рабочие места» американских граждан. По мнению аналитиков, предпринимая этот шаг, Трамп хочет решить сразу несколько задач: стабилизировать национальную экономику, обезопасить страну от новых волн эпидемии, реформировать миграционную сферу, а также добиться дополнительных политических очков в преддверии грядущих президентских выборов. Сотрудник иммиграционной службы в защитной маске рядом с мигрантами, депортированными из Соединённых Штатов, Гватемала, март 2020 года AFP © Johan Ordonez Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду, 22 апреля, подпишет указ о приостановке приёма иммигрантов на два месяца. Он объяснил этот шаг необходимостью позаботиться об американских рабочих. «Я выпущу указ о временной приостановке иммиграции в США... Постановка иммиграции на паузу в первую очередь поможет безработным американцам получить работу после того, как в Америке будут сняты ограничительные меры. Это очень важно. Было бы неправильно и несправедливо, если бы американцев, которые потеряли работу из-за вируса, заменили бы мигранты, приехавшие из-за границы. Мы должны в первую очередь позаботиться об американских рабочих. Эта приостановка будет действовать на протяжении 60 дней, после чего мною и группой людей будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий», — заявил Трамп. Он подчеркнул, что этот шаг будет касаться только тех, кто въезжает в США с намерением остаться в стране на постоянной основе. Кроме того, для ряда категорий иммигрантов будут сделаны исключения. Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, соответствующий указ Трампа не затронет врачей и рабочих сельскохозяйственной сферы. По данным издания, иммигранты, уже находящиеся на территории Соединённых Штатов, депортированы не будут. При этом WSJ напоминает, что вводить меры по ограничению въезда в США Белый дом начал ещё в январе, запретив пропускать в страну иностранцев, которые побывали в Китае в течение двух предшествующих недель. В марте американские власти приняли решение отказать во въезде иностранцам, прибывающим из европейских стран. Позже Трамп практически полностью перекрыл южные границы страны для беженцев, мотивируя свой шаг риском новых случаев инфицирования. Стоит отметить, что в конце марта число поданных заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года. А в Федеральной резервной системе страны заявили о резком снижении экономической активности в Соединённых Штатах из-за распространения коронавируса. По данным The New York Times, за последние четыре недели американская экономика потеряла примерно столько же рабочих мест, сколько было создано за минувшие десять лет — примерно 22 млн. Как отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, решение приостановить иммиграцию в США — показатель того, что стране крайне трудно справляться с пандемией коронавируса, и в этих условиях Трамп принимает меры по стабилизации национальной экономики. «Новый приток мигрантов только увеличил бы армию безработных в США — создалась бы классическая ситуация, когда приезжие занимали бы рабочие места американцев, соглашаясь на низкую заработную плату. В результате безработица бы только усугублялась, вместе с тем усиливалась бы и напряжённость на рынке труда», — заявил эксперт в разговоре с RT. Кроме того, в условиях надвигающегося экономического кризиса Дональд Трамп пытается уменьшить возможные расходы на социальную помощь мигрантам, поясняет Васильев. «Ведь такие люди в США имеют право на получение пособий и соцподдержку от государства», — констатировал аналитик. Нью-Йорк, 20 апреля 2020 года

Reuters

© Lucas Jackson Режим масштабного бедствия Напомним, Соединённые Штаты находятся на первом месте в мире по числу заболевших коронавирусом: по данным Университета Джонса Хопкинса, там выявлено около 820 тыс. инфицированных, более 42 тыс. человек с подтверждённым COVID-19 скончались. При этом недавно Дональд Трамп заявил во время брифинга, что число жертв коронавируса в США в ближайшее время может увеличиться до 60—65 тыс. 11 апреля Белый дом обнародовал декларацию о введении режима масштабного бедствия в штате Вайоминг на западе США в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, данное положение впервые в истории страны распространилось на все 50 американских штатов и федеральный округ Колумбия. После введения такого режима местные власти получили возможность запрашивать средства на борьбу с COVID-19 из федерального бюджета. Ситуацию в стране обостряют и митинги против карантинных мер. В минувшие выходные США охватила волна протестов, участники которых требовали отменить карантинные ограничения, введённые как федеральными властями, так и руководством отдельных штатов для борьбы с пандемией. Американцы вышли на улицы во многих штатах, в том числе в Кентукки, Мичигане, Вашингтоне, Мэриленде, Огайо, Техасе и Висконсине. Только в городе Олимпия, столице штата Вашингтон, в митинге приняли участие около 2 тыс. человек. Люди требовали отмены ограничительных мер и возобновления работы некоторых предприятий. Об этом сообщает газета The Seattle Times. Жители штата Мичиган протестуют против карантинных мер

AFP

© Jeff Kowalsky «Появился шанс» По мнению Владимира Васильева, ввиду такой сложной обстановки в стране приостановка иммиграции в США станет весьма актуальной мерой. В первую очередь это позволит пресечь развитие новой волны эпидемии коронавируса в краткосрочной перспективе, полагает аналитик. «Миграция, в первую очередь из стран Африки, которые меньше всего защищены от COVID-19, будет только способствовать распространению инфекции», — сказал эксперт. Вместе с тем решением приостановить иммиграцию в США глава Белого дома «пытается решить и свои стратегические задачи», считает Васильев. «Глобальная цель Трампа — остановить поток иммигрантов из стран третьего мира, в основном с Ближнего и Среднего Востока, из Латинской Америки, из некоторых стран Азии. И новое решение хоть и вызвано необходимостью поддержать национальную экономику в условиях пандемии, но направлено и на фундаментальное изменение американского миграционного законодательства, однако не через закон, а через систему подзаконных актов», — пояснил аналитик. Как уточнил Васильев, администрация действующего президента стремится де-факто свернуть всю прежнюю стратегию США, связанную с приёмом мигрантов по родственным связям. Китай заигрался по западным правилам: От Пекина требуют заплатить за коронавирус по полной «А затем уже Белый дом постепенно будет выдавать какие-то разрешения на прибытие, ориентируясь на высококвалифицированную рабочую силу. Тем более что даже в условиях экономического кризиса, возникшего из-за пандемии, такие мигранты будут востребованными», — отметил эксперт. Васильев напомнил, что такая реформа администрации Трампа «застопорилась» ещё в 2018 году, когда демократы взяли контроль над палатой представителей. «Начиная с того времени многие инициативы Белого дома в этом направлении оказались заблокированными, Трамп практически лишился возможности совершить манёвр», — сообщил аналитик. Однако сейчас у президента США «появился шанс» на реализацию своих инициатив, полагает Васильев. Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst Ставка на избирателей При этом эксперты отмечают, что решение главы Белого дома даже в условиях пандемии будет раскритиковано представителями Демократической партии. Более того, такая мера может стать новым основанием для попыток дискредитировать американского лидера. Напомним, предыдущие инициативы и шаги Дональда Трампа по ограничению миграции также встречали отпор со стороны демократов. Так, решение американского лидера ввести в стране ЧП, чтобы получить дополнительные средства на строительство стены на границе с Мексикой в обход конгресса, вызвало шквал критики со стороны демократов. Трамп предпринял такой шаг в середине февраля 2019 года после неудачной попытки добиться финансирования. В середине марта большинство сенаторов проголосовали за отмену чрезвычайного положения, однако Трамп наложил вето на законопроект. Уже в конце того же месяца стало известно, что палате представителей конгресса США не удалось преодолеть вето американского лидера. Осудили демократы и запрет Трампа на въезд граждан ряда стран, преимущественно мусульманских. Президент США подписал соответствующий указ в 2017 году. Как отмечает Александр Асафов, обвинительная риторика Демпартии в адрес Трампа и его новых антимиграционных мер будет усиливаться. «Несмотря на возможный положительный эффект от этих шагов для экономики, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, демократы всё равно будут Трампа обвинять, порицать и требовать отменить подобные решения», — спрогнозировал аналитик. Официальная резиденция президента США

globallookpress.com

© Keegan Barber Аналогичной позиции придерживается и Владимир Васильев. По его словам, даже в условиях пандемии США «пытаются выбраться из кризисной ситуации не объединённым обществом, а расколотым». «Каждая из сторон пытается решить свои проблемы в ходе данного кризиса. И это только лишь усугубляет конфронтацию, усиливает противостояние между демократами и республиканцами», — заявил эксперт. При этом Васильев подчеркнул, что Трамп не боится возмущения демократов и их обвинений в ответ на его решение приостановить иммиграцию в США, поскольку «уверен в своём запасе политической прочности». «Таким шагом глава Белого дома надеется набрать себе дополнительные очки в преддверии грядущих президентских выборов, делая ставку на тех избирателей, которые выступают за ужесточение миграционной политики и запрет на въезд мигрантов, создающих угрозу их рабочим местам», — сказал аналитик. Как резюмируют эксперты, сторонники Трампа поддержат его решение. «Они встретят приостановку иммиграции в США с воодушевлением и будут ещё яростнее оказывать поддержку действующему главе Белого дома», — заключил Асафов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





24 Источник Похожие новости Российские "Панцири" прикрыли Сирию от Израиля снова. Отражена атака Испанцы уличили США в испытаниях биологического оружия. Пострадали сами американцы "Украина всех перехитрила. Опять": Блогер о претензиях "Нафтогаза" на "бесплатную" российскую нефть Что общего между COVID-19 и "испанкой" прошлого века? Журналистка обнаружила странные параллели Учёные предупредили об опасной мутации коронавируса: Штаммов уже десятки Пираты атаковали судно с русскими моряками - посольство Новости партнеров