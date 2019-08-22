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«Пойти вперед»: журналист призвал Украину готовиться к войне

22 августа 2019, 16:54  •  177 • Война
Главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией. В статье для «Обозревателя» он написал, что государство должно в любой момент быть готовым ответить на «российскую агрессию» или даже объявить войну и самому «пойти вперед и разорвать отношения».
Вместе с тем он уточнил, что не призывает объявлять войну прямо сейчас. По его словам, он выступает за то, что Киев должен готовиться к такому повороту событий. Бутусов убежден, что полное прекращение отношений с Россией — в интересах Украины. При этом он признал, что таким образом его страна может себя парализовать, поскольку многие объекты инфраструктуры зависят от российских поставок. Журналист считает, что Киев ведет себя «достаточно пассивно» в вопросе импортозамещения, в частности, угля и ядерного топлива.
Бутусов обратил внимание, что Украина при бывшем и действующем президенте страны не собиралась и не собирается объявлять войну и двигаться в этом направлении, но усилия по достижению мира «пока малоэффективны».
На прошлой неделе главное управление разведки минобороны Украины описало несколько возможных сценариев агрессии со стороны России, которая якобы может произойти в ближайшие годы, передавало «Радио Свобода» со ссылкой на помощника руководителя офиса президента Украины Ивана Апаршина.
На первое место разведка поставила самый опасный сценарий — полномасштабную войну. Если Москва примет такое решение, то, по мнению украинской стороны, оно будет реализовано в кратчайшие сроки, а по важным военным и экономическим целям могут быть нанесены авиаудары. Как утверждает разведка Украины, Россия разместила в приграничных районах около 500 самолетов и более 300 военных вертолетов. Там предположили, что за авиаударами может последовать наземное вторжение. По данным, которые называет Киев, близ украинской границы и на «оккупированных территориях» находятся около 80 тыс. российских военных.
Кроме того, как предполагают украинские военные, Россия может применить нестратегические ядерные боезаряды.
По данным разведки страны, только в Крыму есть пять кораблей, шесть подводных лодок и 12 бомбардировщиков, которые способны нести ракеты с ядерным боезарядом.
По второму сценарию, который представили на Украине, российская сторона может задействовать силы специальных операций и незаконные формирования для дестабилизации ситуации в соседнем государстве. Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак предположил, что в этом случае диверсионно-разведывательные группы могут начать «уничтожать арсеналы» и провоцировать техногенные катастрофы, а это может вызвать у населения страх и недоверие к властям.
Третий сценарий предполагает возникновение пограничного конфликта. Военные назвали потенциально опасными участками российско-украинскую границу, «оккупированные территории», границу с Приднестровьем и Белоруссию.
В соответствии с четвертым сценарием Россия может начать войну с соседними странами, и тогда Украина окажется втянутой в конфликт, но его военные считают маловероятным.
Аналитики подчеркнули, что озвученные сценарии возможной агрессии должны учитываться при развитии и переформатировании вооруженных сил Украины.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее говорил, что при желании украинские власти способны реанимировать отношения с Москвой, но пока звучат только противоречивые заявления. Он выразил мнение, что Киев испортил отношения с российской стороной по своей инициативе, но вполне способен их улучшить.
О том, что Киеву рано или поздно придется договариваться с Россией о мире, говорят и на Украине. Об этом заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью изданию Lb.ua. «Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придется договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет? <...> Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять», — подчеркнул он.
Отношения между двумя странами испортились после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ была объявлена «страной-агрессором». Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. В частности, украинские власти убеждены, что российская сторона участвует в конфликте на юго-востоке страны, шпионит и устраивает кибератаки. Но Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы. А присоединение Крыма произошло по результатам референдума в полном соответствии с международными требованиями.
Еще один камень преткновения в отношениях России и Украины — заключенные в обеих странах россияне и украинцы. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, условием для восстановления диалога с РФ является освобождение ею арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков, нарушивших госграницу России.

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