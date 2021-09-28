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Пойти в доход: в РФ вырастут зарплаты правоохранителей и пенсии

28 сентября 2021, 21:25  •  43 • Политика
В России в ближайшие два года размер оклада сотрудников МВД, ФСИН, Росгвардии и других правоохранительных органов будет расти темпами по 9%. Об этом Владимир Путин заявил 28 сентября на совещании по экономическим вопросам, главной темой которого стал бюджет страны на три года. Кроме того, президент рассказал о повышении пенсий и призвал сформировать в России целостную поддержку семей с детьми. На ближайшую трехлетку расходы федерального бюджета предусмотрены даже на более высоком уровне, чем было заложено в проектировках до пандемии.

Фокус на семье

Главной темой совещания, которое прошло в режиме видеоконференции, стало обсуждение бюджета страны на ближайшие три года. В связи с этим в нем приняли участие не только члены правительства, но также, например, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Экономика и финансы».
По словам президента, ситуация в мировой экономике всё еще остается неустойчивой и турбулентной. Поэтому динамике макроэкономических показателей власти должны уделять особое внимание.
Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности — запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году, — заявил Владимир Путин.
Финансовая помощь семьям с детьми останется одним из главных приоритетов для властей в будущем. Стоит отметить, что в этом году президент уже предложил несколько новых мер поддержки, включая, к примеру, пособие нуждающимся беременным женщинам и оплату больничного по уходу за ребенком до восьми лет в размере среднего заработка.
Кроме того, с июля семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которые оказались в сложной финансовой ситуации, могут подавать заявление для назначения ежемесячного пособия. Президент во время совещания подтвердил, что средства на эти выплаты заложены в новый бюджет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Однако власти ставят перед собой куда более амбициозные цели. По мнению президента, в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, до окончания ребенком школы.
— Несмотря на то что для семей с детьми сегодня предусмотрено множество социальных выплат и льгот, эту систему всё равно нельзя назвать полной. Тем более что и сама поддержка должна ощущаться не только за счет каких-то материальных благ. Сегодня очень много пробелов, например, в поддержке беременных женщин. В роддомах и женских консультациях зачастую нет высокого стандарта оказания услуг будущим мамочкам, а ведь они нуждаются в особой психологической опеке в этот прекрасный и в то же время волнительный период, — заявила «Известиям» новоизбранный депутат в Госдуму от «Единой России» Ирина Панькина.
По ее словам, в России также необходимо расширять возможности использования материнского капитала, развивать систему дополнительного образования, поскольку в настоящий момент во многих регионах сертификаты покрывают очень малую долю кружков и секций.

Движение вверх

Между тем в российском бюджете также заложены средства на повышение пенсий, сообщил президент. Кроме того, власти увеличат денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других, добавил глава государства.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9%, уточнил он. Таким образом власти хотят сократить разрыв в заработках сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны. Также в 2023-м будут увеличены на 5% темпы индексации окладов всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сказал президент.
Еще одна важная задача заключается в создании современной и комфортной среды для жизни граждан. Здесь требуется, прежде всего, активно заниматься расселением аварийного жилья.
Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета, — сказал Владимир Путин.

Уйти в профицит

Как ранее писали «Известия», на ближайшую трехлетку расходы федерального бюджета предусмотрены даже на более высоком уровне, чем было заложено в проектировках до пандемии. В 2022 году объем трат составит 17,4% ВВП, или 23,2 млрд рублей (это на 0,5% ВВП больше, чем планировалось ранее), в 2023-м — 17,3% ВВП, или 24,5 млрд (+0,7% ВВП), а в 2024 году — 17% ВВП, или 25,6 млрд (+0,4% ВВП). В сумме превышение составит 2,3 трлн рублей.
Бюджет на предстоящую трехлетку особых нареканий не вызывает. Похвально, что он профицитный, несмотря на тяжелые условия, в которых находилась страна. Однако профицит — это все-таки не основной показатель, — пояснил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Если есть эффективные проекты, в которые можно вкладывать, то пускай бюджет будет дефицитным. Профицит должен быть в общем за период 5–6 лет. А по году, если есть эффективные проекты, то нужно брать взаймы и реализовывать эти проекты. Но все-таки хорошо, что после пандемии у нас избыток средств, а не их нехватка.
Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам
Фото: пресс-служба Президента России/kremlin.ru
Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась страна, ключевой задачей бюджетной политики выступает достижение национальных целей развития. Поэтому была проведена стратегическая приоритизация расходов казны, в результате которой резко увеличили расходы на меры из послания президента. В следующие три года их финансирование вырастет в 2,5 раза к уровню 2020 года и составит 2,78 трлн рублей: 872,4 млрд в 2022 году, 958,7 млрд в 2023-м и 957 млрд в 2024 году.
Самым дорогим мероприятием станут ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет — на них заложат 917 млрд до 2024 года. На втором месте по объему затрат оказался комплекс мер по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями (557 млрд), а на третьем — предоставление материнского капитала (526 млрд). Если же говорить о крупных проектах, то значительных вложений потребует строительство автодороги Москва–Казань–Екатеринбург (253,4 млрд).
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