″Пойти под статью никто не хочет″: В Сети объяснили двойной провал Украины с продажей захваченного ″Норда″

В Сети активно обсуждают двойной провал Украины с продажей захваченного российского судна ″Норд″. ″Пойти под статью никто не хочет″, - напомнили интернет-пользователи про то, что за ″приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем″, в России грозит уголовное наказание.

Ранее стало известно о том, что Украина уже дважды провалилась с продажей захваченного ранее российского судна ″Норд″. Даже со скидкой никто не захотел покупать ворованное имущество. Бизнесмены не купились на то, что с первоначально заявленной на аукционе цены за сейнер сбросили 10%.

В Сети двойной провал Украины с продажей рыболовного судна вызвал ажиотаж и активное обсуждение, кто-то считает, что его хотят сгноить. Но большинство уверены, что просто никто из покупателей не хочет стать фигурантом уголовного дела.

″Пойти под статью никто не хочет″, ″Статья 175 УК РФ: приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем″, - напомнили в соцсетях.

Напомним, эпопея с захватом украинскими пограничниками российского рыболовецкого сейнера ″Норд″ и фактическим удержанием в заложниках его членов экипажа началась еще 25 марта. К частичному завершению она подошла 30 октября, когда семерых моряков ″Норда″, которые продолжали находиться на территории Украины без права на свободный выезд из страны, обменяли на такое же количество задержанных украинских браконьеров с траулеров ″ЯМК-0041″ и ″ЯОД 21-05″.

Сейчас в заложниках на территории Украины остается капитан сейнера Владимир Горбенко. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по явно надуманному и сфабрикованному обвинению в нарушении порядка въезда и выезда с ″временно оккупированной территории″.

Статья 175 УК РФ. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. — Yunick (@YuNick55) 26 декабря 2018 г.