Поймите - "на вас дует ветерок из могилы": Гаспарян обратился к самым уставшим в России

Президент России Владимир Путин перед совещанием с губернаторами России обратился к жителям страны, рассказав о мерах поддержки. В том числе президент говорил о дополнительных выплатах врачам или, например, работе, связанной с функционированием крупнейших предприятий России, представителей малого и среднего бизнеса в период пандемии COVID-19.

Царьград обратился к экспертам, чтобы понять, насколько эффективным окажется сказанное с точки зрения выстраивания работы в ближайшие дни. Политолог Армен Гаспарян, комментируя обращение, напомнил вчерашнюю цитату Путина, когда тот говорил, что вся страна у нас теперь - вирусологи.

"Все специалисты были по экономике, по международному праву. Теперь они все знатоки эпидемии коронавируса, все дают советы. Но заниматься всем должны профессионалы. То, что Путин обратился сегодня, это не совсем к народу, это всё-таки было совещание с корпусом губернаторов, - отметил Гаспарян. - Это просто показывает, насколько ситуация, мягко говоря, непростая. Она во всём мире непростая. То, что руководство страны отслеживает в формате "каждый час" всё то, что происходит, очень важно для понимания, что все возможные меры предпринимаются. Конечно, есть усталость в обществе от этого, вне всякого сомнения. Но здесь просто надо понимать, что на вас дует ветерок из могилы. Если вы хотите простужаться, тогда не надо ничего делать. Если вы хотите жить, значит, нужно принимать соответствующие меры".