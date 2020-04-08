Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / Политика

Поймите - "на вас дует ветерок из могилы": Гаспарян обратился к самым уставшим в России

08 апреля 2020, 23:35  •  74 • Политика
Армен Гаспарян по следам сказанного президентом России Владимиром Путиным обратился к самым уставшим в России, которые недовольны самоизоляцией. Поймите, "на вас дует ветерок из могилы" - именно эту мысль пытался донести Гаспарян.
Президент России Владимир Путин перед совещанием с губернаторами России обратился к жителям страны, рассказав о мерах поддержки. В том числе президент говорил о дополнительных выплатах врачам или, например, работе, связанной с функционированием крупнейших предприятий России, представителей малого и среднего бизнеса в период пандемии COVID-19.
Царьград обратился к экспертам, чтобы понять, насколько эффективным окажется сказанное с точки зрения выстраивания работы в ближайшие дни. Политолог Армен Гаспарян, комментируя обращение, напомнил вчерашнюю цитату Путина, когда тот говорил, что вся страна у нас теперь - вирусологи.
"Все специалисты были по экономике, по международному праву. Теперь они все знатоки эпидемии коронавируса, все дают советы. Но заниматься всем должны профессионалы. То, что Путин обратился сегодня, это не совсем к народу, это всё-таки было совещание с корпусом губернаторов, - отметил Гаспарян. - Это просто показывает, насколько ситуация, мягко говоря, непростая. Она во всём мире непростая. То, что руководство страны отслеживает в формате "каждый час" всё то, что происходит, очень важно для понимания, что все возможные меры предпринимаются. Конечно, есть усталость в обществе от этого, вне всякого сомнения. Но здесь просто надо понимать, что на вас дует ветерок из могилы. Если вы хотите простужаться, тогда не надо ничего делать. Если вы хотите жить, значит, нужно принимать соответствующие меры".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
08 апреля 2020, 21:35
Китайцы уже обнаружили признаки хранения биооружия американцами. COVID-19 разоблачили?
08 апреля 2020, 21:35
Путин на требование бизнесменов ответил жёстким условием
08 апреля 2020, 21:35
Трамп остался без главного конкурента на предстоящих выборах
08 апреля 2020, 20:35
«Победим и эту заразу коронавирусную»
08 апреля 2020, 21:35
Муторно и тошно, но выбора нет: Путин обратился к России, заверив - "Победим и эту заразу"
08 апреля 2020, 23:35
Британцы испытали новый политический "яд" сначала на России, а теперь применили на Китае - Глазьев
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 апреля 2020, 21:35
Путин на требование бизнесменов ответил жёстким условием
08 апреля 2020, 22:35
Медик назвал самодельные украинские «аппараты ИВЛ» пригодными только для нюханья клея
08 апреля 2020, 22:35
Нарушает ли штраф за выход на улицу Конституцию? (Дмитрий Абзалов)
08 апреля 2020, 23:35
Британцы испытали новый политический "яд" сначала на России, а теперь приме...
08 апреля 2020, 23:35
Трамп знал об угрозе коронавируса ещё осенью? Разведка США предупреждала о "ката...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2020, 13:30
«Муж от счастья прыгает»: принявшему христианство египтянину дали статус беженца в России
06 апреля 2020, 07:35
«Мотор Сич», так не доставайся же ты никому
02 апреля 2020, 09:35
Украина перехитрила МВФ
04 апреля 2020, 18:08
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
02 апреля 2020, 11:35
Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
04 апреля 2020, 06:35
Трамп в ловушке, но угрожает Путину. Депрессия и безработица в США (Telegram. Обзор)
08 апреля 2020, 08:35
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.