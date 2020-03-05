«Поймают и накажут по закону»: спецслужбы ищут авторов сообщений о ложном минировании самолётов

Российские спецслужбы ищут людей, связанных с ложными минированиями самолётов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, виновные будут задержаны и наказаны по закону. Песков подчеркнул, что Владимир Путин получает доклады о происходящем по линии спецслужб. 5 марта было три сообщения о минировании самолётов, все рейсы проверили.

Спецслужбы ведут работу в отношении тех, кто звонит и сообщает о якобы минировании самолётов, однако её детали не могут быть известны общественности. Об этом заявил в пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В отношении таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может... Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут по закону» — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что за некоторыми звонками стоит один и тот же человек.

При этом, по словам Пескова, Владимир Путин регулярно получает информацию о происходящем, в том числе о ложных сообщениях по короновирусу.

«Вчера же президент сказал фразу, что ФСБ докладывает по коронавирусу, откуда идет эта вся информационная мишура. Как вы видите, ФСБ о всех подобных событиях докладывает на регулярной основе президенту. Естественно, он получает доклады по линии спецслужб», — добавил Песков.

Напомним, утром 5 марта сразу три пассажирских самолёта получили сообщения о минировании.

Так, борт, следовавший рейсом FV-6891 из Санкт-Петербурга в Симферополь, после получения сообщения о том, что на борту может быть заложена бомба, принял решение совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону. Позже было решено продолжить полёт. Самолёт совершил посадку в аэропорту Симферополя.

Предупреждение об угрозе получил также борт, следовавший рейсом SU1640 из Москвы в Омск. Экстренной посадки также не последовало. Воздушное судно благополучно долетело до места назначения.

Ещё одна анонимная угроза поступила в отношении самолёта, отправившегося из московского Шереметьева в Сыктывкар. По данным онлайн табло, рейс SU1390 благополучно завершён, самолёт приземлился в 10:34 мск.

После приземления самолёты осмотрели службы безопасности.

«Все три самолета проверены, никаких взрывных устройств на бортах не обнаружено», — приводит ТАСС данные источника в экстренных службах.

Во второй половине дня ТАСС сообщил, ссылаясь на источник в экстренных службах, ещё об одном самолёте с якобы взрывном устройстве на борту. Тем не менее, самолет Airbus А320 совершил перелёт в штатном режиме по маршруту Владивосток — Новосибирск. Собеседник агентства отметил, что «взрывного устройства, взрывчатых веществ и других подозрительных предметов по итогам проверки не обнаружено».

Ложные минирования

Сообщения о минировании самолётов были получены и во вторник, 3 марта. Тогда два борта вынуждены были совершить экстренную посадку во время перелёта.

Самолёт Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву совершил непредвиденную посадку в Перми после того, как экипаж получил сообщение о предполагаемом минировании. На борту находились 114 пассажиров и шесть членов экипажа.

© Пресс-служба международного аэропорта Пермь (Большое Савино)

Самолёт направили на отдельную стоянку в зоне Екатеринбургского центра управления воздушным движением. Пассажиров эвакуировали, специалисты осмотрели судно. По итогам проверки в управлении ФСБ по Пермскому краю не подтвердили информацию о минировании.

Также экстренную посадку 3 марта вынужден был совершить самолёт авиакомпании «Аэрофлот». Airbus А-330, совершавший перелёт по маршруту Владивосток — Москва, спустя примерно два часа поле вылета приземлился в Хабаровске из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности полёта. На борту находились 167 человек, в том числе 14 членов экипажа. На земле их встретили аварийно-спасательная команда аэропорта и экстренные службы. Сообщение об угрозе также не подтвердилось.

Пока нет данных о том, связаны ли как-то сообщения о минировании самолётов с так называемыми «почтовыми террористами», которые, начиная с осени 2019 года, рассылают сообщения о якобы заложенных бомбах в общественных местах.

Серия эвакуаций и проверок была проведена в разных городах России после получения сообщений о минировании судов, торговых центров, станций метро, вокзалов, школ и детских садов. Все угрозы оказались ложными.

По данным ФСБ, злоумышленники используют зарубежные сервисы, чтобы проводить фейковые рассылки. Так, в середине февраля спецслужбы обратили внимание на сервис Tutanota.com, зарегистрированный в Германии. Через этот портал 13 февраля 2020 года были отправлены четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, в том числе суда и детских садов. Роскомнадзор осуществляет ограничение доступа к ресурсам сервиса на территории РФ. Ранее по этой же причине был ограничен доступ к сервисам Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock.