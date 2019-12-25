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Поймай его, если сможешь

25 декабря 2019, 19:24  •  119 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело после начала железнодорожного сообщения между материковой Россией и Крымом по мосту через Керченский пролив. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала Киеву выбросить все подобные "уголовные дела" и принять решение о возбуждении одного уголовного производства в отношении Петра Порошенко.

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