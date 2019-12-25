|
Поймай его, если сможешь
25 декабря 2019, 19:24 • 119 • Карикатуры
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело после начала железнодорожного сообщения между материковой Россией и Крымом по мосту через Керченский пролив. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала Киеву выбросить все подобные "уголовные дела" и принять решение о возбуждении одного уголовного производства в отношении Петра Порошенко.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
119
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 декабря 2019, 04:24
|
23 декабря 2019, 08:54
|
20 декабря 2019, 02:54
|
19 декабря 2019, 17:09
|
21 декабря 2019, 17:39
|
19 декабря 2019, 07:24
|
23 декабря 2019, 02:24