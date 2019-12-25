Поймай его, если сможешь

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело после начала железнодорожного сообщения между материковой Россией и Крымом по мосту через Керченский пролив. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала Киеву выбросить все подобные "уголовные дела" и принять решение о возбуждении одного уголовного производства в отношении Петра Порошенко.