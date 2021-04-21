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Пойманный с поличным украинский консул покинул Россию. Киев подтвердил возвращение своего

21 апреля 2021, 21:00  •  30 • Политика
Пойманный с поличным украинский консул Александр Сосонюк уже покинул Россию. Киев в среду подтвердил возвращение своего. Русский дипломат, который был выслан Украиной в ответ, также вернулся на родину.
О возвращении украинского консула, который прежде работал в Петербурге, рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Наш консул сегодня покинул территорию России, - цитируют его украинские СМИ.
Посольство России в Киеве также подтвердило, что сотрудник диппредставительства Евгений Черников, который был объявлен персоной нон грата, покинул Украину, передаёт ТАСС.
Напомним, что на прошлой неделе ФСБ России задержала Сосонюка, который был уличён в попытке заполучить закрытую информацию. Москва обвинила дипломата в том, что его деятельность является враждебной для России и несовместима с дипломатическим статусом. Ему было дано 72 часа начиная с 19 апреля на то, чтобы покинуть страну. В ответ Киев выразил протест и объявил персоной нон грата сотрудника посольства России на Украине.

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