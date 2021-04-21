Пойманный с поличным украинский консул покинул Россию. Киев подтвердил возвращение своего

Пойманный с поличным украинский консул Александр Сосонюк уже покинул Россию. Киев в среду подтвердил возвращение своего. Русский дипломат, который был выслан Украиной в ответ, также вернулся на родину.

О возвращении украинского консула, который прежде работал в Петербурге, рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Наш консул сегодня покинул территорию России, - цитируют его украинские СМИ.

Посольство России в Киеве также подтвердило, что сотрудник диппредставительства Евгений Черников, который был объявлен персоной нон грата, покинул Украину, передаёт ТАСС.

Напомним, что на прошлой неделе ФСБ России задержала Сосонюка, который был уличён в попытке заполучить закрытую информацию. Москва обвинила дипломата в том, что его деятельность является враждебной для России и несовместима с дипломатическим статусом. Ему было дано 72 часа начиная с 19 апреля на то, чтобы покинуть страну. В ответ Киев выразил протест и объявил персоной нон грата сотрудника посольства России на Украине.