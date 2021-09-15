Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото

The Insider попытался объявить фейком видео с инструктажа движения "Голос", на котором наблюдателей учат, как устраивать провокации. Однако фотография расставила всё по местам.

Движение "Голос", пойманное с поличным на инструктаже по оспариванию легитимности выборов в отсутствие нарушений, попыталось оправдать издание The Insider. Однако одна фотография разрушила всё.

Речь идёт о скандальном видео, в котором две девушки проводят инструктаж среди участников движения "Голос". Они прямым текстом заявляют, что достаточного количества нарушений на выборах не будет. Затем они рассказывают, как организовать провокации, чтобы можно было оспорить результаты голосования. Одной из девушек, ведущих инструктаж, является волонтёр "Штаба Навального"* в Петербурге.

Интернет-издание The Insider попыталось объявить видеозапись фейком. В качестве доказательства оно приводит заявление экс-главы "Штаба Навального" в Петербурге волонтёра Ирины Фатьяновой. В нём она заявляет, что никогда девушку с видео в "Штабе" не видела.

Однако Telegram-канал "Кремлёвская прачка" опубликовал фотографию, в котором та самая девушка с видео раздаёт листовки Фатьяновой. При этом она одета в униформу "Штаба".

Из этого следует, что нам удалось разоблачить планы "Голоса" и Запада по дестабилизации и дискредитации выборов в России и разворошить этот улей, а в ответ они ожидаемо выпустили свой яд из фейков и набросов,

- комментирует "Кремлёвская прачка" попытку The Insider оправдать "Голос".

* "Штабы Навального" - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.