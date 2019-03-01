Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт прокомментировал встречу полпреда МВФ на Украине с Зеленским
Школы и больницы затоплены, оползни убили 50 человек: В Перу действует режим ЧС
Почему Серебряков стал русофобом (Уставший Оптимист)
В России началась "эпидемия" отставок мэров? Второй градоначальник за ...
Главная / В мире

Поймали на лжи: СМИ выяснили, что Трамп хотел предоставить своему зятю доступ к сверхсекретной информации

01 марта 2019, 09:09  •  122 • В мире
NYT поймала Трампа на лжи. По данным издания, президент США хотел предоставить своему зятю Кушнеру доступ к сверхсекретной информации. При этом ранее он опровергал эти данные.
Президент США Дональд Трамп в 2018 году отдавал приказ дать своему зятю Джареду Кушнеру, который является его старшим советником, доступ к сверхсекретной информации правительства.
Это поручение главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли получило возражение разведки, сообщает газета The New York Times.
Как пишет газета, решение Трампа "встревожило сотрудников администрации высокого ранга".
Юрисконсульт Капитолийского холма Дональд Макган даже подготовил служебную записку, в которой не рекомендовал такого доступа советнику.
При этом Трамп четко заявлял ранее, что никак не способствовал предоставлению сверхсекретной информации Кушнеру. Слова президента подтверждала его дочь Иванка. Таким образом, если верить свидетельствам других политиков, Трампа поймали на лжи.
Ранее американские пользователи, не поощряющие политику администрации Трампа, заявили, что лидер Израиля действует в отношении Ирана по толчку от США, и если Иран будет атакован, в мире установится новый мировой порядок Нетаньяху — Кушнер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 16:39
«Процесс важнее результата»: почему Трамп и Ким Чен Ын не пришли к соглашению по итогам переговоров
28 февраля 2019, 19:54
Сдержанный подход: может ли конфликт Индии и Пакистана в Кашмире привести к масштабным боевым действиям
28 февраля 2019, 20:09
Тысячи в эвакуации, дома по крышу в воде: Последствия буйства реки Русской в Калифорнии сняли на видео
Загрузка...
28 февраля 2019, 13:39
Солист "Сокиры Перуна" зигует и "знает, чей Крым": Патриоты Украины предложили своих кандидатов на "Евровидение"
28 февраля 2019, 13:39
Киев не смог продать захваченный корабль "Норд" и нашел ему "научное" применение
28 февраля 2019, 23:24
Нетаньяху лишают шанса переизбраться: Генпрокурор Израиля готов предъявить обвинения премьеру
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2019, 18:09
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
24 февраля 2019, 15:09
По электронным талонам: в России изменились правила посадки в самолёт
24 февраля 2019, 15:24
Парламентские выборы в Молдавии: Явка больше 20%, но "российское вмешательство" уже "обнаружено"
26 февраля 2019, 19:09
«Второй перевал Дятлова»: как в 1973 году при странных обстоятельствах в горах Кольского полуострова погибли туристы
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей"
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.