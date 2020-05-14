Пойдёт на шестой: Лукашенко уже подал заявление в ЦИК

Нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко будет участвовать и в предстоящих президентских выборах в республике, которые пройдут в текущем году.

В Центральный избирательный комитет страны было направлено обращение о регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения действующего главы государства.

Инициативную группу Лукашенко возглавил руководитель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда.

Напомним, впервые голосование за президента республики прошло в 1994 году. Победителем тогда стал Александр Лукашенко, и с того времени он остаётся бессменным лидером страны.

Таким образом, в случае успеха на предстоящих выборах общий срок его пребывания во главе государства может составить свыше 30 лет.