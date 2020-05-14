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Пойдёт на шестой: Лукашенко уже подал заявление в ЦИК

14 мая 2020, 21:55  •  83 • В мире
Нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко пойдёт на шестой президентский срок. Он уже подал соответствующее заявление в ЦИК страны. В случае победы общий срок его пребывания у власти может составить свыше 30 лет.
Нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко будет участвовать и в предстоящих президентских выборах в республике, которые пройдут в текущем году.
В Центральный избирательный комитет страны было направлено обращение о регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения действующего главы государства.
Инициативную группу Лукашенко возглавил руководитель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда.
Напомним, впервые голосование за президента республики прошло в 1994 году. Победителем тогда стал Александр Лукашенко, и с того времени он остаётся бессменным лидером страны.
Таким образом, в случае успеха на предстоящих выборах общий срок его пребывания во главе государства может составить свыше 30 лет.

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