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Пойдёт ли Россия за маршала Хафтара: сценарий для Ливии

13 января 2020, 18:24  •  65 • Аналитика

Россия продолжает играть важную роль в Ливии. Не удивительно, что именно Москву в качестве места проведения переговоров выбрали лидеры противоборствующих сторон – маршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж.


В Ливии Путин и Эрдоган - по разную сторону баррикад


С полуночи 12 января Сарадж и Хафтар дали согласие на временное прекращение огня в Ливии. Такое решение было принято под давлением России и Турции – именно Владимир Путин и Реджеп Эрдоган выступили с такой идеей на прошедшей недавно встрече.



На самом деле, внимание России к ливийской гражданской войне не удивительно. Конфликт в Ливии давно перерос национальные и даже североафриканские масштабы. На фоне постепенного устранения от ливийской проблемы США и даже европейских стран Россия и Турция превратились в основных игроков и именно их интересы сейчас столкнулись в далекой североафриканской стране.

Несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта и выступает за его прекращение, всем понятно, что Кремль ставит на Халифу Хафтара. Маршал не раз встречался с высшим военным руководством России.

Недавно Турция открыто заявила о том, что в Ливии на стороне Хафтара могут сражаться российские наемники из частных военных компаний. Правда, Владимир Путин в ответ подчеркнул, что если в Ливии и воюют российские граждане, то они не представляют Россию как государство и не выражают ее интересы.

В свою очередь, Анкара поддерживает Фаиза Сараджа и его Правительство национального согласия. Причем поддерживает не только дипломатически и информационно, но и финансово, и даже оказывает военную помощь. Новый 2020 год начался с переброски подразделений турецкой армии в Ливию. Им предстояло как минимум инструктировать войска ПНЕ, а как максимум - воевать именно против поддерживаемого Россией Хафтара.

Конечно, превращение Турции в военного противника в Ливии в планы Москвы не входит. Ведь Путин и Эрдоган в неплохих отношениях, им не столь давно удалось практически решить сирийскую проблему, так стоит ли эта Ливия того, чтобы из-за нее снова ссориться?

Зачем России нужен берег ливийский?


Российские политические интересы в Ливии прямо связаны с экономической составляющей, являются ее выражением. Ведь Ливия – одна из самых богатых нефтью стран Африканского континента. Добывать нефть в Ливии легко, а вывозить через ливийские порты – еще легче. Еще в феврале 2017 г. глава Роснефти Игорь Сечин подписал с ливийскими представителями соглашение о сотрудничестве в разведке и добыче нефти. Но не только нефть интересует нас в Ливии.

«Ворота Африки в Средиземное море» - именно так называют бывшую джамахирию в Европе и арабском мире. Для России было бы очень неплохо оборудовать в Ливии, к примеру – в том же Тобруке, военно-морскую базу, которая бы позволила контролировать южную часть Средиземного моря. Халифа Хафтар, человек военный и многим обязанный России, вполне мог бы пойти на такой шаг.


Однако и для добычи нефти, и для строительства военно-морской базы нужно одно-единственное условие – стабилизация, хотя бы относительная, этой африканской страны, полыхающей уже девять лет после свержения Муаммара Каддафи. Маршалу Хафтару как человеку военному и харизматичному в плане наведения порядка Москва доверяет больше, чем Фаизу Сараджу. Хотя и Сараджа открыто не отталкивает.

Конечно, оптимальным для России сценарием дальнейшего развития событий в Ливии была бы победа Халифы Хафтара и установление им контроля над всей территорией Ливии. Тем более, что маршала поддерживают и те же французы, которые тоже убеждены: военачальник быстрее наведет порядок в стране без демократических традиций, нежели политики из правительства национального согласия.

Но в Москве прекрасно понимают, что Турция и ряд других государств не позволят Хафтару свергнуть правительство в Триполи. Не может Россия и открыто поддержать Хафтара, так как правительство Сараджа вроде как признано ООН и считается легитимным.

Поэтому сейчас главная для российской стороны задача – не допустить эскалации конфликта и усадить противников за стол переговоров. А дальше можно думать, в том числе, и о создании коалиционного правительства, в котором нашлось бы место и сторонникам Хафтара, и сторонникам Сараджа.

Илья Полонский

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