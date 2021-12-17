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Пойдёт ли Путин на выборы в 2024 году: В Кремле ответили небольшим намёком
17 декабря 2021, 19:20 • 170 • Политика
Путин ещё не определился, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году, на рабочем уровне никакой темы транзита власти в 2024 году нет, заявил Песков.
Президент Владимир Путин ещё не определился, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что на рабочем уровне никакой темы транзита власти в 2024 году нет. Также Песков поделился информацией о возможном преемнике главы государства. Пресс-секретарь отметил, что как только у Путина появятся предпочтения в отношении того или иного кандидата - он этого человека наверняка порекомендует, пишет Telegram-канал URA.RU.
Напомним, что глава государства уже говорил, какого человека ищет в качестве преемника. По словам Путина, это должен быть человек с конструктивными взглядами, который предан стране и готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь.
- сказал президент в интервью NBC.
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