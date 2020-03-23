|
Появятся новые государства: Гордон назвал причину скорого развала Украины
23 марта 2020, 19:35 • 114 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал причину скорого развала Украины. По его мнению, сегодняшняя ситуация может привести к тому, что появятся новые государства и распадутся старые.
Украина не состоялась как государство, и мало того, всё идёт к тому, что и не состоится, считает Гордон.
"Разрушаются госинституты - это началось давно, продолжается и сейчас", - сказал он в эфире украинского телеканала "НАШ", отвечая на вопрос ведущего о том, не приведёт ли карантин и прочие жёсткие условия к бунту в стране, ведь многие остались без работы и так далее.
По словам Гордона, его товарищ, мэр одного из крупных городов Украины, также считает, что всё движется к развалу страны.
Журналист ещё отметил, что "коронавирус и ситуация с нефтью" в целом могут "сыграть так на все страны, что может измениться ландшафт государств".
"Могут появиться новые и прекратить существование старые государства", - отметил он.
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 марта 2020, 00:35
|
17 марта 2020, 10:35
|
21 марта 2020, 14:29
|
20 марта 2020, 09:35
|
16 марта 2020, 19:35
|
19 марта 2020, 02:35
|
19 марта 2020, 20:35