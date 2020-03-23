Появятся новые государства: Гордон назвал причину скорого развала Украины

Украина не состоялась как государство, и мало того, всё идёт к тому, что и не состоится, считает Гордон.

"Разрушаются госинституты - это началось давно, продолжается и сейчас", - сказал он в эфире украинского телеканала "НАШ", отвечая на вопрос ведущего о том, не приведёт ли карантин и прочие жёсткие условия к бунту в стране, ведь многие остались без работы и так далее.

По словам Гордона, его товарищ, мэр одного из крупных городов Украины, также считает, что всё движется к развалу страны.

Журналист ещё отметил, что "коронавирус и ситуация с нефтью" в целом могут "сыграть так на все страны, что может измениться ландшафт государств".

"Могут появиться новые и прекратить существование старые государства", - отметил он.