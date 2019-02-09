Появятся ли в Польше американские ракеты с ядерными боеголовками?

Об одном приступе атомной горячки

В первый день февраля США официально сообщили, что приостанавливают своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Через несколько часов польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в интервью немецкому журналу «Шпигель» заявил, что разместить на континенте американские войска и американские ядерные ракеты – в интересах Европы. Чапутович не исключил создания атомных арсеналов в Польше. Мол, это единственный сигнал, который услышит Россия.

В самой Польше общую, пожалуй, реакцию на горячечный бред министра выразил Томаш Цимошевич, депутат Сейма от «Гражданской платформы»: «Правительство не имеет права превращать Польшу в цель атомной атаки». Затем в коридорах власти была дана команда сделать шаг назад, и МИД Польши выпустил новое заявление, из которого следовало, что «Шпигель» извратил, понимаешь, слова министра, а тот совсем не хочет видеть ядерное оружие на польской земле.

Скандал, который грозил вот-вот вспыхнуть, быстренько замяли, но остался вопрос – что это было? Нередкое у польских политиков топорное выражение лояльности Вашингтону? Аккуратное зондирование общественного мнения? Примерка паном министром амплуа комика? Оставим пока эти вопросы без ответа.

В начале февраля в Европарламенте обсуждалась экспертная справка по поводу судьбы ДРСМД. В этом интересном документе выражались опасения, что в кругу государств-членов ЕС/НАТО может появиться коалиция стран, сделавших выбор в пользу размещения на своей территории американских ракет. Польша со своим Чапутовичем показала, что такой вариант рассматривается.

Кстати, идея развернуть в Польше ядерные ракеты приходит в головы польских политиков не в первый раз. В конце 2015 года с подобной инициативой выступал замминистра обороны Томаш Шатковский. Его тогда, как и Чапутовича, быстро дезавуировали. Однако Шатковский и сегодня занимает свой пост, его даже прочили на должность постоянного представителя Польши при НАТО. Так что ядерный призрак бродит по Европе.

Кстати о Чапутовиче. На посту министра иностранных дел он новичок, работает всего год, но за дело взялся рьяно: провёл «декоммунизацию» посольского корпуса, подверг чистке 86 дипломатических представительств Польши за рубежом и избавил польскую дипломатию от выпускников МГИМО.

От недостатка американского военного присутствия на польской земле поляки и так не страдают, но Варшава буквально выклянчивает у Вашингтона ещё и «Форт Трамп» – постоянную американскую военную базу, на которой должна дислоцироваться полноценная дивизия сухопутных войск.

Американские военные на базе в Повидзе. Фото wrzesnia.info.pl

Пока «Форт Трамп» шумно обсуждают в польских СМИ, американцы занимаются реконструкцией авиабазы в Повидзе (Великопольское воеводство). После окончания работ этот объект сможет принять такое количество самолётов, которое позволит в кратчайший срок перебросить в Польшу бронетанковую бригадную группу. На базе будут и склады (не атомные ли арсеналы Чапутовича?), под которые вырубают 38 гектаров лесов. В 2019 году Пентагон потратит на свои объекты в Польше 140 миллионов долларов, более половины из них – на базу в Повидзе.

Параллельно идёт строительство американской базы в Редзиково (Поморское воеводство), которая станет частью американской глобальной ПРО. Суть проблемы в том, что установки, которые появятся в Редзиково (объект должен быть закончен в 2022 году), могут использоваться не только для перехвата ракет, но и для пусков «Томагавков», способных нести ядерные боеголовки. В зоне поражения крылатых ракет окажутся центральные области Российской Федерации. Ранее американский военный объект, аналогичный тому, который возводится в Редзиково, вступил в строй в Румынии.

2016 год: польские официальные лица дают старт строительству нового объекта американской ПРО. Фото: media.defense.gov

Базу в Редзиково уже два года охраняют моряки ВМС США

Большое внимание уделяют американцы и совершенствованию военно-транспортной инфраструктуры своего польского союзника. В январе в Польше побывал генерал-полковник Бен Ходжес, бывший командующий Вооружёнными силами США в Европе. Перед этим он наведался в соседнюю Белоруссию. В Польше американский генерал с большим одобрением отозвался о проекте строительства транспортно-пересадочного узла между Варшавой и Лодзью, отметив значение польской инфраструктуры в сдерживании России.