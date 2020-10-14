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«Появляется возможность минимизировать контакты»: старшеклассников в Москве переведут на дистанционное обучение

14 октября 2020, 15:40  •  59 • В России
В Москве школьники 6—11-х классов после окончания каникул перейдут на дистанционное обучение до 1 ноября, тогда как классы с первого по пятый вернутся к очному посещению школ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он указал, что такое решение позволит минимизировать контакты между учащимися. Тем временем за последние сутки в России выявили 14 231 новый случай COVID-19.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

Школьники 6—11-х классов в Москве перейдут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября, сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин. При этом ученики 1—5 классов после окончания каникул вернутся в школы и продолжат обучение в очном режиме.

«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей», — объяснил мэр.

Кроме того, по его словам, весенний период дистанционного обучения показал, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к этому формату.

«Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу», — говорится в блоге Собянина.

По словам мэра, принятое решение также позволит уменьшить эпидемиологическую нагрузку на школы за счёт распределения детей внутри зданий и минимизации их контактов между собой.

В связи с принятыми мерами, транспортные карты школьников 1—5 классов будут разблокированы, тогда как льготный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

Кроме того, Собянин заявил, что в ряде классов в столице планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство.

«Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две—три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство», — написал Собянин в своём блоге.

Он отметил, что для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. Отмечается, что опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников.

В Госдуме положительно оценили инициативу Собянина по переводу старших классов на удалённый формат обучения. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT высказала мнение, что эти меры должны улучшить эпидемиологическую ситуацию.

«Уверена, что это поможет. Потому что у нас как раз дети являются бессимптомными носителями... Сегодня просто нужно снизить пик заболеваемости, поэтому такие меры принимаются», — считает депутат.

Новые данные по заболеваемости

 

За прошедшие сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах — это самый высокое значение с начала эпидемии. Днём ранее аналогичный показатель составил 13 868. Среди новых пациентов 25,2% не имели клинических проявлений болезни.

Нарастающим итогом за всё время эпидемии в стране выявлено 1 340 409 случаев коронавирусной инфекции. Из них, по данным оперштаба, выздоровели 1 039 705 человек, в том числе 7920 — за минувшие 24 часа. Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, в России скончались 23 205 человек. За сутки умерли 239 человек.

Москва является лидером среди российских регионов по количеству новых случаев коронавируса — 4573. Днём ранее в столице выявили 4618 пациентов с COVID-19. По данным оперштаба, в столице число новых случаев коронавирусной инфекции за последнюю неделю на 31,7% больше, чем за предыдущую.

Кроме того, оперштаб отмечает, что за последнюю неделю в Москве было госпитализировано на 15,8% больше граждан с коронавирусом, чем за предыдущую. Так, за сутки госпитализировано 1206 пациентов с COVID-19.

По информации Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 51,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 436 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 276 164 человека.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России остаётся сложной.

«Мы видим, что сегодня ситуация остаётся напряжённой, крайне напряжённой», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

По его словам, население выполняет не все рекомендации, которые предписаны. Как отметил Мурашко, соблюдение гражданами эпидтребований — ключевой фактор, позволяющий минимизировать риски.

Министр также рассказал, что ряд препаратов для лечения COVID-19 включили в перечень жизненно важных лекарств.

«Подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), туда вошли ряд препаратов, касающихся лечения новой коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости слова министра.

Он напомнил, что министерство зарегистрировало препараты для лечения заболевания. Например, это противовирусный препарат «Фавипиравир», который уже разрешено использовать в стационарах.

Мурашко добавил, что в настоящее время проходит процедура регистрации предельных цен на препараты.

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