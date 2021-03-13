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«Появляется больше возможностей»: как пополнение войск истребителями МиГ-35С укрепит обороноспособность России

13 марта 2021, 08:10  •  122 • В России
Новейшие многофункциональные истребители МиГ-35С поставлены в российские войска в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает газета Вооружённых сил РФ «Красная звезда». МиГ-35 — истребитель поколения «4++», модернизированная версия самолёта МиГ-29. Конструкторы повысили его боевую эффективность, универсальность и эксплуатационные характеристики. При этом стоимость лётного часа самолёта МиГ-35 снижена в 2,5 раза по сравнению с расходами на эксплуатацию его предшественника. Новейший истребитель способен наносить удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днём и ночью, в любых погодных условиях. По мнению экспертов, наиболее важным качеством МиГ-35 является его многофункциональность, которая расширяет спектр возможных вариантов применения российского истребителя.
 
Истребитель МиГ-35 РИА Новости © Александр Вильф
 

Новые многофункциональные истребители МиГ-35С поставлены в российские войска в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщается в инфографике, опубликованной в газете Вооружённых сил РФ «Красная звезда».

Напомним, презентация машины состоялась в январе 2017 года в присутствии президента России Владимира Путина. В июле того же года самолёт был представлен на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском (МАКС), а через месяц, в августе 2017 года, — на форуме «Армия».

Контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан Министерством обороны РФ и компанией «МиГ» на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке. Согласно договору, военное ведомство получит самолёты в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях «С» и «УБ». 

Как заявил гендиректор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в интервью РИА Новости, планируется, что новейший МиГ-35 заменит истребители МиГ-29, которые Министерство обороны России получило ещё в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

«На основе технологий нового поколения»

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения «4++», модернизированная версия лёгкого фронтового самолёта МиГ-29. По словам конструкторов, у новой машины увеличен запас топлива и боевой нагрузки, что существенно повысило его эффективность и универсальность.

Существенными отличиями МиГ-35 от других самолётов семейства МиГ-29 являются повышенная боевая выживаемость, возможность применения перспективных авиационных средств поражения российского и иностранного производства, а также интеграция в состав бортового радиоэлектронного оборудования информационно-прицельных систем пятого поколения.

По словам производителя, основные задачи, которые ставятся перед МиГ-35, — завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвёртого и пятого поколений, перехват средств воздушного нападения, нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днём и ночью, при любых погодных условиях.

Кроме того, истребитель МиГ-35 способен вести воздушную разведку, используя оптико-электронные и радиотехнические средства. Он может также входить в состав авиационной группировки, в частности, реализовывать функции её воздушного пункта управления.

«Самолёт способен выполнять сложные задачи в условиях непрерывно меняющейся оперативной и тактической обстановки над полем боя, что является одним из основных требований к авиационным комплексам пятого поколения», — отмечают в Минобороны России.

По словам разработчиков, у модернизированной версии МиГ-29 значительно улучшены эксплуатационные характеристики: в значительной степени повышена надёжность самолёта, его двигателя и авионики. Кроме того, разработчики увеличили срок службы истребителя и межремонтный ресурс двигателей.

При этом стоимость лётного часа МиГ-35 снизилась в 2,5 раза по сравнению с МиГ-29.

Как отмечают разработчики, бортовое радиоэлектронное оборудование МиГ-35 создано «на основе технологий нового поколения». Речь идёт о многофункциональной РЛС с активной фазированной антенной решёткой, а также об оптико-локационной станции с инфракрасной, телевизионной и лазерной прицельной аппаратурой.

«МиГ-35 оснащён новейшим бортовым комплексом обороны, включающим в себя средства радиоэлектронной разведки, радиопротиводействия, оптико-электронные системы обнаружения атакующих ракет и лазерного облучения, автоматы выброса ложных целей в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Данная система позволяет эффективно обеспечивать живучесть самолёта в условиях интенсивного воздействия ПВО противника», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

По данным МО РФ, современная бортовая РЛС на МиГ-35 даёт лётчику возможность «обнаруживать и сопровождать от десяти до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществлять одновременное поражение до щести воздушных и четырёх наземных целей».

Максимальный взлётный вес истребителя составляет 24,5 т, максимальная скорость — 2100 км/ч, а практический потолок (устойчивый полёт в горизонтальном положении) — 16 км.

  • Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
  • РИА Новости
  • © Владимир Баранов

«Приближается к пятому поколению»

 

Как заявил в комментарии RT исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, наиболее важным свойством МиГ-35 является «возможность его широкого боевого применения».

«Получив на вооружение этот самолёт, российские ВКС могут не только решать характерные для МиГ-29 задачи по поражению воздушных целей, но и атаковать наземные и надводные цели за счёт применения высокоточного управляемого оружия без входа в зону ПВО. И это существенно расширяет спектр возможных вариантов применения МиГ-35», — сообщил он.

Кроме того, для новейшего истребителя доступно применение всех типов управляемых и неуправляемых ракет, отметил Пантелеев.

«В том числе противокорабельных и противолокационных ракет большой дальности, позволяющих поражать цели на расстоянии более 200 км. Отчасти этому способствует и использование многофункциональной радиолокационной станции нового поколения, которая получила увеличенный радиус действия, за счёт чего можно обнаруживать и идентифицировать, а также сопровождать большее количество целей на большем расстоянии», — пояснил эксперт.

Попов также отметил, что обновление МиГ-35 затронуло силовую установку и двигатели с модульной конструкцией, которые теперь отличаются повышенной надёжностью.

«При сохранении узнаваемого внешнего вида самолёт действительно обрёл новые возможности поколения «4++», по ряду параметров он приближается к пятому поколению. И всё это на фоне, что немаловажно, сниженной стоимости эксплуатации, которая достигается за счёт повышения надёжности и ресурса агрегата», — пояснил аналитик.

  • Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 в сборочном цехе Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина в Московской области
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников
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В свою очередь, заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов в беседе с RT рассказал, что у новейшего истребителя больше точек подвески для вооружения, чем у МиГ-29.

«Кроме того, помимо ракет «воздух-воздух», у МиГ-35 появились корректируемые авиабомбы», — отметил Попов.

В конструкции планера и крыльев МиГ-35 широко применяются композитные материалы, добавил эксперт.

«В МиГ-29 такого разнообразия не наблюдалось. Новый истребитель был выполнен с использованием угле- и стекловолокна. За счёт этого самолёт стал легче своего предшественника и теперь может брать больше топлива на борт или же дополнительные вооружения. В этом смысле боевой потенциал МиГ-35 значительно превышает возможности ряда других лёгких истребителей», — сказал эксперт.

Кроме того, МиГ-35 обладает улучшенными манёвренными характеристиками, отметил Попов.

«Если самолёт легче, значит, у него появляется больше возможностей. При этом он может реализовывать и ряд тех задач, которые выполняют тяжёлые истребители», — подчеркнул аналитик.

Оценивая экспортные шансы отечественного многоцелевого истребителя, Попов заявил, что одним из наиболее вероятных покупателей российских самолётов, скорее всего, станет Индия. Ранее МиГ-35 был заявлен в рамках тендера на поставку более 100 самолётов индийскому Министерству обороны.

«У Индии уже много российской техники. Им не надо менять наземную инфраструктуру. Для МиГ-35 подойдут и топливозаправщики, и другая техника, в том числе радиолокационная, адаптированная под российские стандарты. Индийской стороне выгоднее и проще продолжать использовать российские истребители, чем заниматься получением техники из других стран и менять полностью инфраструктуру, что повлечёт дополнительные расходы», — пояснил эксперт.

Кроме того, как заявил в феврале прошлого года глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров, российские многоцелевые истребители МиГ-35 «по лётно-техническим характеристикам и боевым свойствам» превосходят многих конкурентов. Мантуров также назвал Россию «лучшим поставщиком современных боевых самолётов для Индии».

Пантелеев, в свою очередь, добавил, что индийская сторона «достаточно внимательно рассматривает предложение России».

«Российская разработка МиГ-35 лучше в соотношении «цена — качество», чем зарубежные истребители. Кроме того, Россия готова передать некоторые технологии Индии. Тут РФ демонстрирует большую открытость в части реализации кооперационных проектов и возможности унификации самолётов. В целом МиГ-29, прародитель МиГ-35, хорошо знаком индийским военным. По этой причине закупка российских новейших истребителей стала бы удачным решением для Нью-Дели», — заключил аналитик.

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