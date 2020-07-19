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Появление у России «Посейдона» «обнуляет» эффективность американской системы ПРО

19 июля 2020, 10:00  •  50 • Аналитика

Пару недель назад в Госдепартаменте США назвали российские военные разработки «Посейдон» и «Буревестник» «пустой тратой денежных средств». Основной упор в ведомстве Майка Помпео был сделан на то, что в новом договоре о сокращении наступательных вооружений «с большой долей вероятности» появится пункт, в котором будет прописан запрет на упомянутые российские перспективные вооружения.


Эти заявления американских представителей военные эксперты в России оценивают как новую попытку США обозначить направление очередных санкций. Весь вопрос в данном случае состоит в том, согласиться ли Россия в случае выставления конкретных условий со стороны США внести перспективные вооружения (те же «Буревестник» и «Посейдон») в список запрещённого оружия?

На данный момент беспилотный подводный аппарат 2М39 «Посейдон» с ядерной энергоустановкой вполне можно позиционировать в качестве ответа на односторонний американский выход из договора по противоракетной обороне. Напомним, что договор тот подписывался в 1972 году, а вышли США из него в 2001-м. С 2002 года договор по ПРО не действует, и Соединённые Штаты размещают свои объекты противоракетной обороны от Польши и Румынии до Южной Кореи.

Появление у России «Посейдона», как сегодня модно говорить, «обнуляет» эффективность американской системы ПРО. Подводные аппараты «Посейдон» - тот самый асимметричный ответ, который делает всю выстроенную Вашингтоном противоракетную обороны попросту бессмысленной, ведь эта система по определению не способна противодействовать подводным аппаратам фактически неограниченной дальности применения. Их цели – не только авианосные ударные группы, но и, например, базы подводных лодок вероятного противника. Один «Посейдон» - одна военно-морская база… с десятками кораблей и тысячами военнослужащих.

Важно то, что ещё пару лет назад в США называли «Посейдон» "анимацией Кремля", а теперь "что-то пошло не так", и "анимацию" требуют внести в список запрещаемых вооружений...

По понятным причинам, для Вашингтона крайне важна новая редакция договора СНВ. И в эту редакцию «от души» будут проталкивать новейшие российские вооружения. Но Россия уже неоднократно обжигалась и понимает, что для заокеанских партнёров любой договор не более чем бумажка, которую в любой момент можно разорвать и отправить в мусорную корзину. Хочется надеяться, что при новых договорённостях с Соединёнными Штатами этот фактор будет учитываться.
Володин Алексей

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