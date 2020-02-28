Появление турецких инструкторов в рядах боевиков может привести к большой войне • 34 • Аналитика

Ситуация в сирийском Идлибе накалилась до предела. Сегодня уже можно сказать открыто, что вместе с вооруженной оппозицией против правительственных войск воюет турецкая армия. И... несёт потери. Более того, даже российские военные признают, что именно турецкие военные пытаются сбить наши самолеты с помощью ЗРК турецкого производства.



Вчера, 27 февраля, оппозиционеры при прямой поддержке армии Турции смогли отбить город Саракиб. Таким образом перерезав сразу две важнейшие магистрали. Автодорогу М4 Латакия-Алеппо и М5 Дамаск-Алеппо. При этом наступление противников правительственных войск началось именно там, где расположены турецкие наблюдательные пункты.







Как связано появление иностранных инструкторов и изменение положения сторон на фронте

Любой театральный или кинорежиссер довольно просто объяснит вам способы искусственного нагнетания напряженности у зрителя. Эти приемы используются постоянно и постоянно достигают необходимого эффекта. Вспомните тревожную музыку, которая звучит перед каким-то важным эпизодом. Вспомните крупные планы глаз, погонов военных, гусениц танков и т.п.



Когда в СМИ появляются сообщения о появлении на какой-то стороне конфликта иностранных инструкторов читатели понимают, что какая-то третья сторона решила ввязаться в конфликт. Кто-то решил использовать конфликт в собственных целях. Это тоже «режиссерский прием», призванный создать у «зрителя» определенные ассоциации.



При этом, большинство читателей даже не задумывается над тем, откуда появляются эти самые инструкторы и куда они потом исчезают. Они просто есть или их нет. И второй вопрос. Чему учат эти инструктора бойцов, которые участвуют в войне уже не дни или месяцы, а годы. Инструктор, который зачастую сам не участвовал в боевых действиях, учит бойца воевать.



Если вопрос об инструкторах поставить именно таким образом, то ответ становится очевидным. Появление инструкторов в армии какой-либо из сторон связано с появлением новой техники или вооружения, поставляемой из страны, откуда прибыли инструкторы. Современное вооружение и, особенно, высокотехнологичное вооружение, требует хорошей подготовки пользователя. Оружие само стрелять не может. Им надо уметь пользоваться.



Сегодня уже никто не скрывает того факта, что в рядах вооруженной оппозиции в Сирии находится огромное количество инструкторов. Кстати, точно такое же положение и в Ливии. Вот что сказал на прошлой неделе Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1»:



Террористы в Идлибе прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой». Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки.



Не надо путать инструкторов и советников

Появление инструкторов в период активных боевых действий почти всегда приводит к появлению следующей категории помощников командиров подразделений, частей и даже соединений. Это военные советники. Люди, которые реально находятся в частях и помогают планировать конкретные военные операции.



В СМИ достаточно много сообщений о том, что в рядах сирийской оппозиции в Идлибе достаточно много таких советников. Правда, в отличие от инструкторов, советники маскируются под «местных командиров». Но и эта практика известна. Вспомните многочисленные анекдоты времен вьетнамской войны о «Ли Си Цыне» или «Ку Ри Цыне».



Турецкие советники в Идлибе сегодня не только планируют боевые операции, но и координируют эти операции с собственным, турецким командованием. Как это происходит? Ответ дал глава российского МИД Сергей Лавров буквально в понедельник:



Террористы много раз атаковали наши позиции, сирийских войск, сирийские гражданские объекты буквально с той точки, где развернуты наблюдательные посты Турецкой Республики​​​​​​​.



Игра на нервах или желание начать большую войну

5 марта должна состояться встреча российского и турецкого президентов по проблеме Идлиба. Причем, на встречу приглашены ещё и лидеры Германии и Франции. То есть, турецкий президент Эрдоган планирует активную атаку на президента Путина при поддержке лидеров ЕС и НАТО. Лейтмотив выступления Эрдогана на возможной встрече уже понятен. Турция член НАТО и нападение на члена на члена альянса будет означать войну с блоком.







Он явно ждет этой встречи. При этом, Эрдоган прекрасно знает, что точек соприкосновения между позицией России и позицией Турции по Идлибу становится все меньше и меньше. Переговоры на уровне МИД и МО, которые проводились 8 и 10 февраля, практически провалились. Никаких решений, кроме дежурного «есть основания рассчитывать на успех» принято не было. При этом уже сейчас появились заявления о том, что встреча может и не состояться.



Обе стороны, и Турция и России, сегодня предпочитают «дергать смерть за усы». Особенно это заметно в сирийском небе. Турки стараются повторить то, что уже когда-то было, сбить российский самолет. Благо ответственность за это с удовольствием возьмут боевики. Россия успешно «гоняет» турецкие БПЛА. На прошлой неделе один из беспилотников был сбит.



Игра на нервах, в случае успеха турецкой задумки, может закончится серьезным ударом уже по турецким опорным пунктам в Идлибе. Изменение тактики применения российской авиации показывает, что мы учли возможность внезапного нападения. Однако, 100-процентной гарантии безопасности наших летчиков никто не даст.



Заканчивая материал, вернусь к началу. К инструкторам и советникам. Только не как к специалистам по ведению войны, а как к предвестникам активизации боевых действий.



Что бы ни говорили политики, советники и инструкторы, уже в силу того, что находятся непосредственно в подразделениях и частях, ведущих боевые действия, они являются непосредственными участниками войны. Именно они наводят ЗРК на воздушные цели. Именно они планируют конкретные боевые операции. И именно они могут стать причиной серьезного конфликта, а может и большой войны, в Идлибе.



Не так важна специальность инструктора. Будь то разведчик, сапер, зенитчик, механик или снайпер. Важно другое. Появление инструктора всегда связано с увеличением числа погибших на противоположной стороне. А значит, любой инструктор это катализатор конфликта.



Может именно увеличение турецких инструкторов и советников в рядах боевиков и является причиной того, что уже запланированная встреча в Стамбуле 5 марта до сих пор не подтверждена представителями России, Германии и Франции. Кто знает... Ситуация в сирийском Идлибе накалилась до предела. Сегодня уже можно сказать открыто, что вместе с вооруженной оппозицией против правительственных войск воюет турецкая армия. И... несёт потери. Более того, даже российские военные признают, что именно турецкие военные пытаются сбить наши самолеты с помощью ЗРК турецкого производства.Вчера, 27 февраля, оппозиционеры при прямой поддержке армии Турции смогли отбить город Саракиб. Таким образом перерезав сразу две важнейшие магистрали. Автодорогу М4 Латакия-Алеппо и М5 Дамаск-Алеппо. При этом наступление противников правительственных войск началось именно там, где расположены турецкие наблюдательные пункты.Любой театральный или кинорежиссер довольно просто объяснит вам способы искусственного нагнетания напряженности у зрителя. Эти приемы используются постоянно и постоянно достигают необходимого эффекта. Вспомните тревожную музыку, которая звучит перед каким-то важным эпизодом. Вспомните крупные планы глаз, погонов военных, гусениц танков и т.п.Когда в СМИ появляются сообщения о появлении на какой-то стороне конфликта иностранных инструкторов читатели понимают, что какая-то третья сторона решила ввязаться в конфликт. Кто-то решил использовать конфликт в собственных целях. Это тоже «режиссерский прием», призванный создать у «зрителя» определенные ассоциации.При этом, большинство читателей даже не задумывается над тем, откуда появляются эти самые инструкторы и куда они потом исчезают. Они просто есть или их нет. И второй вопрос. Чему учат эти инструктора бойцов, которые участвуют в войне уже не дни или месяцы, а годы. Инструктор, который зачастую сам не участвовал в боевых действиях, учит бойца воевать.Если вопрос об инструкторах поставить именно таким образом, то ответ становится очевидным. Появление инструкторов в армии какой-либо из сторон связано с появлением новой техники или вооружения, поставляемой из страны, откуда прибыли инструкторы. Современное вооружение и, особенно, высокотехнологичное вооружение, требует хорошей подготовки пользователя. Оружие само стрелять не может. Им надо уметь пользоваться.Сегодня уже никто не скрывает того факта, что в рядах вооруженной оппозиции в Сирии находится огромное количество инструкторов. Кстати, точно такое же положение и в Ливии. Вот что сказал на прошлой неделе Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1»:Появление инструкторов в период активных боевых действий почти всегда приводит к появлению следующей категории помощников командиров подразделений, частей и даже соединений. Это военные советники. Люди, которые реально находятся в частях и помогают планировать конкретные военные операции.В СМИ достаточно много сообщений о том, что в рядах сирийской оппозиции в Идлибе достаточно много таких советников. Правда, в отличие от инструкторов, советники маскируются под «местных командиров». Но и эта практика известна. Вспомните многочисленные анекдоты времен вьетнамской войны о «Ли Си Цыне» или «Ку Ри Цыне».Турецкие советники в Идлибе сегодня не только планируют боевые операции, но и координируют эти операции с собственным, турецким командованием. Как это происходит? Ответ дал глава российского МИД Сергей Лавров буквально в понедельник:5 марта должна состояться встреча российского и турецкого президентов по проблеме Идлиба. Причем, на встречу приглашены ещё и лидеры Германии и Франции. То есть, турецкий президент Эрдоган планирует активную атаку на президента Путина при поддержке лидеров ЕС и НАТО. Лейтмотив выступления Эрдогана на возможной встрече уже понятен. Турция член НАТО и нападение на члена на члена альянса будет означать войну с блоком.Он явно ждет этой встречи. При этом, Эрдоган прекрасно знает, что точек соприкосновения между позицией России и позицией Турции по Идлибу становится все меньше и меньше. Переговоры на уровне МИД и МО, которые проводились 8 и 10 февраля, практически провалились. Никаких решений, кроме дежурного «есть основания рассчитывать на успех» принято не было. При этом уже сейчас появились заявления о том, что встреча может и не состояться.Обе стороны, и Турция и России, сегодня предпочитают «дергать смерть за усы». Особенно это заметно в сирийском небе. Турки стараются повторить то, что уже когда-то было, сбить российский самолет. Благо ответственность за это с удовольствием возьмут боевики. Россия успешно «гоняет» турецкие БПЛА. На прошлой неделе один из беспилотников был сбит.Игра на нервах, в случае успеха турецкой задумки, может закончится серьезным ударом уже по турецким опорным пунктам в Идлибе. Изменение тактики применения российской авиации показывает, что мы учли возможность внезапного нападения. Однако, 100-процентной гарантии безопасности наших летчиков никто не даст.Заканчивая материал, вернусь к началу. К инструкторам и советникам. Только не как к специалистам по ведению войны, а как к предвестникам активизации боевых действий.Что бы ни говорили политики, советники и инструкторы, уже в силу того, что находятся непосредственно в подразделениях и частях, ведущих боевые действия, они являются непосредственными участниками войны. Именно они наводят ЗРК на воздушные цели. Именно они планируют конкретные боевые операции. И именно они могут стать причиной серьезного конфликта, а может и большой войны, в Идлибе.Не так важна специальность инструктора. Будь то разведчик, сапер, зенитчик, механик или снайпер. Важно другое. Появление инструктора всегда связано с увеличением числа погибших на противоположной стороне. А значит, любой инструктор это катализатор конфликта.Может именно увеличение турецких инструкторов и советников в рядах боевиков и является причиной того, что уже запланированная встреча в Стамбуле 5 марта до сих пор не подтверждена представителями России, Германии и Франции. Кто знает... Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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