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Появление собственных ВС в Косове вызвало "фи" Евросоюза

14 декабря 2018, 19:54  •  68 • В мире
Евросоюз выразил свое "фи" - не поддержал решение парламента самопровозглашенного Косова о создании собственной армии. При этом ранее в НАТО на фоне трансформации Сил безопасности Косова заговорили о важности диалога между Сербией и самопровозглашенной республикой.
Евросоюз выразил свое недовольство решением парламента самопровозглашенного Косова относительно трансформации Сил безопасности Косова в полноценные вооруженные силы. Об этом сказано в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.
В частности, ЕС подчеркнул, что ждет от непризнанного региона выполнения своих обязательств по первому соглашению - о принципах нормализации отношений, которое было заключено в Брюсселе в апреле 2013 года.
При этом говорится, что "мандат Сил безопасности Косова может меняться только в ходе поэтапного и всеобъемлющего процесса в соответствии с конституцией Косова".
Ранее в НАТО выразили надежду, что Белград и Приштина, несмотря на преобразование сил безопасности непризнанной республики в полноценную армию, будут продолжать регулировать попытки наладить диалог и проводить реформы.
Генсек альянса Йенс Столтенберг "призвал Приштину и Белград сохранять спокойствие и воздерживаться от любых заявлений или действий, которые могут привести к эскалации", передает РИА Новости.

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