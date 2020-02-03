Появление российского производства композитов способно ускорить процессы импортозамещения • 124 • Аналитика

Состояние отечественной отрасли производства композитных материалов, равно как и тесно связанного с ним полимерного производства, уже давно стало не только предметом для обсуждения в высоких кабинетах, но и интернет-мемом. Эмоциональное высказывание руководителя одного из предприятий о том, что произошло у них на заводе с производством полимеров, довольно точно описывало состояние этой отрасли в масштабах страны. Примерно так же можно охарактеризовать и ситуацию в тесно связанном с полимерами композитном производстве, с той лишь разницей, что провал в этой сфере был не столь глубок. К моменту распада советской экономики отрасль производства высокоуглеродистных волокон, или, как их позже стали называть, карбона, делала только первые шаги. И в то время как на Западе направление композитных материалов переживало пик своего развития, отечественная промышленность занималась вопросами выживания. Сейчас, когда композитные изделия применяются все более широко, вопрос о том «куда делись полимеры», становится как никогда актуален.



Высокотехнологичная отрасль производства композитов в нашей стране была практически разрушена на протяжении последних десятилетий. 30 лет назад главными центрами производства композитов были Северная Америка, Европа и СССР. Позиции Европы и США за последнее десятилетие несколько пошатнулись, в том числе и из-за того, что сами европейские и американские производители перенесли свои производства в Азию. В то же время в Китае, Японии и других странах Юго-Восточной Азии появились и собственные сильные производители. Так что мировой центр производства композитов сегодня находится именно там.







А что же Россия? В советское время композитные заводы, поставщики сырья и исходных материалов были разбросаны по разным союзным республикам. Флагманским советским заводом композитов был молдавский «Молдавизолит» в Тирасполе, куда стекались все лучшие технологии, оборудование, специалисты. В 80-е годы этот современный по тем временам завод обеспечивал до 85% спроса на диэлектрики в СССР и странах Восточной Европы. Основной продукцией завода были материалы для изготовления печатных плат, применяющихся в радиоэлектронной аппаратуре. Завод в Тирасполе работает и сейчас, поставляя свою продукцию, в том числе и в Россию. Однако позиции молдавского предприятия заметно пошатнулись еще в 90-е годы, с распадом экономических связей между бывшими советскими республиками. Большая часть его продукции выпускается с применением еще советских технологий.



Еще менее завидной оказалась судьба других советских производителей композитных материалов и предприятий-смежников, изготавливавших компоненты: стекловолокно, полимерные смолы и т.п. Какие-то из них были перепрофилированы, другие просто закрылись. В последнее время в разных регионах России предпринимаются попытки наладить производство композитов и базовых материалов для их изготовления. Однако в подавляющем большинстве случаев это производства малых партий продукции, чаще всего с помощью еще советского оборудования.



Поэтому воронежский завод «Ламплекс Композит», о намерении строить который инвестор впервые заявил еще около двух лет назад, можно назвать первой попыткой наладить производство композитов в серьезном масштабе и на новом технологическом уровне. Говорить об этом с достаточной долей уверенности можно опираясь на несколько аргументов. Во-первых, в проекте будет использовано самое современное оборудование от немецкой компании Aerospace Composites GmbH. В России больше нигде нет подобного оборудования, а собственное, увы, не производится. Во-вторых, в реализации композитного кластера заинтересованы весьма влиятельные структуры. В частности, партнером инвестора «Ламплекс Композит» в другом проекте стал владелец ООО «Многоразовые транспортные космические системы» Сергей Сопов, ранее руководивший крупнейшей российской аэрокосмической компанией S7 Space, владеющей плавучим космодромом «Морской старт». Сейчас компания МТКС разрабатывает первый российский космический грузовик «Арго». Специально под этот проект МТКС и воронежский «ИК Масловский» (торговая марка «Ламплекс Композит») создают ООО «Авиакосмические композитные технологии». Вместе с заводом «Ламплекс композит» эти предприятия образуют целый композитный кластер. В-третьих, создаваемому кластеру уже удалось заручиться поддержкой двух ведущих воронежских вузов, обладающих компетенциями в сфере композитных материалов: Воронежского государственного университета и Воронежского государственного технического университета. Наконец, в проект только одного завода фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов «Ламплекс Композит» инвестором вложено уже более миллиарда рублей. Так что, как видим, ставки достаточно высоки.



Каковы же шансы того, что продукция композитного кластера будет востребованной? Рассмотрим это на примере первого из двух предприятий композитного кластера. Эксперты оценивают рынок только фольгированных диэлектриков в России в один миллион квадратных метров в год. При этом в стране на сегодняшний день они не выпускаются. По мнению гендиректора «Ламплекс Композит» Вячеслава Курсакова, предприятие сможет покрыть всю потребность отечественных предприятий в фольгированных диэлектриках и даже поставлять их на внешние рынки. Однако если рассматривать композиты не как вещь в себе, а как часть «пазла», из которого складывается российская и мировая экономика, то глобальный смысл проекта оказывается даже не в насыщении локального сегмента рынка, а в его мультипликативном эффекте. Не надо забывать, что старт производства композитов способен дать толчок развитию целому ряду высокотехнологичных отраслей и породить новые производственные цепочки, часто очень длинные и состоящие в основном их российских материалов и комплектующих.



Композитные производства являются именно тем звеном экономики, восстановление которых будет иметь очень серьезный позитивный эффект. Нетрудно спрогнозировать то, как может развиваться отрасль от простого к сложному. Композиты, которые будут производиться на заводе «Ламплекс Композит», будут использоваться для изготовления печатных плат, печатные платы, в свою очередь, станут основой для электронных микросхем, а уж сфера применения микросхем сейчас настолько широка, что описать ее кратко не представляется возможным. И это только одно направление, в котором используются композиты. А ведь есть еще электротехника, производство сверхлегких и сверхпрочных конструкций, сфера применения которых опять же практически не ограничена. Но если пойти наоборот – от сложного к простому, то здесь тоже можно увидеть немалый потенциал для импортозамещения. Например, для изготовления фольгированных диэлектриков нужны такие три базовых материала: стеклоткань, эпоксидная смола и медная фольга. И представьте, ни один из этих компонентов не производится сейчас в России. Поэтому воронежское предприятие на первых порах будет закупать их за рубежом. В дальнейшем планируется, что «Ламплекс Композит» частично будет сам производить и базовые материалы. Кроме этого, логично ожидать, что старт производства фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов станет побуждающим фактором для создания и других производств базовых материалов для композитной промышленности. В конце концов возрождение производства базовых материалов для композитов разовьет химические и добывающие производства, поставляющие сырье для изготовления этих материалов. Пусть и небольшой, но тоже позитивный эффект. Братское поглощение



Но, конечно, из всего перечисленного наиболее предпочтительным было бы широкое использование отечественных композитов в создании высокотехнологичных продуктов российских брендов. Доля микроэлектроники в российском ВВП, по оценкам экспертов, пока составляет менее одного процента, в то время как в развитых странах может достигать его четвертой части, потребление композитных материалов на душу населения в России в 15 раз меньше, чем в развитых странах. Причина этого не только в критическом отставании отечественной микроэлектроники от западных аналогов. Известно, что высокотехнологичные отрасли очень чувствительны к конъюнктуре рынка. Резкие колебания валютных курсов неизменно больно ударяли по российским предприятиям, закупающим материалы и комплектующие за рубежом. Отметим, что среди них находятся и стратегически важные для безопасности государства. В случае налаживания отечественного производства композитов в ощутимых объемах страна не только выполнит задачу импортозамещения в отдельно взятом узком сегменте, но и создаст базу для развития сразу нескольких направлений экономики. При этом каждое из них включает в себя множество сегментов и подсегментов, спрос на материалы и комплектующие в которых до сих пор удовлетворяется в основном за счет импорта. Многие якобы «импортозамещающие» проекты в таком случае наконец станут не просто конструкторами из импортных запчастей, а подлинно российскими изделиями. Состояние отечественной отрасли производства композитных материалов, равно как и тесно связанного с ним полимерного производства, уже давно стало не только предметом для обсуждения в высоких кабинетах, но и интернет-мемом. Эмоциональное высказывание руководителя одного из предприятий о том, что произошло у них на заводе с производством полимеров, довольно точно описывало состояние этой отрасли в масштабах страны. Примерно так же можно охарактеризовать и ситуацию в тесно связанном с полимерами композитном производстве, с той лишь разницей, что провал в этой сфере был не столь глубок. К моменту распада советской экономики отрасль производства высокоуглеродистных волокон, или, как их позже стали называть, карбона, делала только первые шаги. И в то время как на Западе направление композитных материалов переживало пик своего развития, отечественная промышленность занималась вопросами выживания. Сейчас, когда композитные изделия применяются все более широко, вопрос о том «куда делись полимеры», становится как никогда актуален.Высокотехнологичная отрасль производства композитов в нашей стране была практически разрушена на протяжении последних десятилетий. 30 лет назад главными центрами производства композитов были Северная Америка, Европа и СССР. Позиции Европы и США за последнее десятилетие несколько пошатнулись, в том числе и из-за того, что сами европейские и американские производители перенесли свои производства в Азию. В то же время в Китае, Японии и других странах Юго-Восточной Азии появились и собственные сильные производители. Так что мировой центр производства композитов сегодня находится именно там.А что же Россия? В советское время композитные заводы, поставщики сырья и исходных материалов были разбросаны по разным союзным республикам. Флагманским советским заводом композитов был молдавский «Молдавизолит» в Тирасполе, куда стекались все лучшие технологии, оборудование, специалисты. В 80-е годы этот современный по тем временам завод обеспечивал до 85% спроса на диэлектрики в СССР и странах Восточной Европы. Основной продукцией завода были материалы для изготовления печатных плат, применяющихся в радиоэлектронной аппаратуре. Завод в Тирасполе работает и сейчас, поставляя свою продукцию, в том числе и в Россию. Однако позиции молдавского предприятия заметно пошатнулись еще в 90-е годы, с распадом экономических связей между бывшими советскими республиками. Большая часть его продукции выпускается с применением еще советских технологий.Еще менее завидной оказалась судьба других советских производителей композитных материалов и предприятий-смежников, изготавливавших компоненты: стекловолокно, полимерные смолы и т.п. Какие-то из них были перепрофилированы, другие просто закрылись. В последнее время в разных регионах России предпринимаются попытки наладить производство композитов и базовых материалов для их изготовления. Однако в подавляющем большинстве случаев это производства малых партий продукции, чаще всего с помощью еще советского оборудования.Поэтому воронежский завод «Ламплекс Композит», о намерении строить который инвестор впервые заявил еще около двух лет назад, можно назвать первой попыткой наладить производство композитов в серьезном масштабе и на новом технологическом уровне. Говорить об этом с достаточной долей уверенности можно опираясь на несколько аргументов. Во-первых, в проекте будет использовано самое современное оборудование от немецкой компании Aerospace Composites GmbH. В России больше нигде нет подобного оборудования, а собственное, увы, не производится. Во-вторых, в реализации композитного кластера заинтересованы весьма влиятельные структуры. В частности, партнером инвестора «Ламплекс Композит» в другом проекте стал владелец ООО «Многоразовые транспортные космические системы» Сергей Сопов, ранее руководивший крупнейшей российской аэрокосмической компанией S7 Space, владеющей плавучим космодромом «Морской старт». Сейчас компания МТКС разрабатывает первый российский космический грузовик «Арго». Специально под этот проект МТКС и воронежский «ИК Масловский» (торговая марка «Ламплекс Композит») создают ООО «Авиакосмические композитные технологии». Вместе с заводом «Ламплекс композит» эти предприятия образуют целый композитный кластер. В-третьих, создаваемому кластеру уже удалось заручиться поддержкой двух ведущих воронежских вузов, обладающих компетенциями в сфере композитных материалов: Воронежского государственного университета и Воронежского государственного технического университета. Наконец, в проект только одного завода фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов «Ламплекс Композит» инвестором вложено уже более миллиарда рублей. Так что, как видим, ставки достаточно высоки.Каковы же шансы того, что продукция композитного кластера будет востребованной? Рассмотрим это на примере первого из двух предприятий композитного кластера. Эксперты оценивают рынок только фольгированных диэлектриков в России в один миллион квадратных метров в год. При этом в стране на сегодняшний день они не выпускаются. По мнению гендиректора «Ламплекс Композит» Вячеслава Курсакова, предприятие сможет покрыть всю потребность отечественных предприятий в фольгированных диэлектриках и даже поставлять их на внешние рынки. Однако если рассматривать композиты не как вещь в себе, а как часть «пазла», из которого складывается российская и мировая экономика, то глобальный смысл проекта оказывается даже не в насыщении локального сегмента рынка, а в его мультипликативном эффекте. Не надо забывать, что старт производства композитов способен дать толчок развитию целому ряду высокотехнологичных отраслей и породить новые производственные цепочки, часто очень длинные и состоящие в основном их российских материалов и комплектующих.Композитные производства являются именно тем звеном экономики, восстановление которых будет иметь очень серьезный позитивный эффект. Нетрудно спрогнозировать то, как может развиваться отрасль от простого к сложному. Композиты, которые будут производиться на заводе «Ламплекс Композит», будут использоваться для изготовления печатных плат, печатные платы, в свою очередь, станут основой для электронных микросхем, а уж сфера применения микросхем сейчас настолько широка, что описать ее кратко не представляется возможным. И это только одно направление, в котором используются композиты. А ведь есть еще электротехника, производство сверхлегких и сверхпрочных конструкций, сфера применения которых опять же практически не ограничена. Но если пойти наоборот – от сложного к простому, то здесь тоже можно увидеть немалый потенциал для импортозамещения. Например, для изготовления фольгированных диэлектриков нужны такие три базовых материала: стеклоткань, эпоксидная смола и медная фольга. И представьте, ни один из этих компонентов не производится сейчас в России. Поэтому воронежское предприятие на первых порах будет закупать их за рубежом. В дальнейшем планируется, что «Ламплекс Композит» частично будет сам производить и базовые материалы. Кроме этого, логично ожидать, что старт производства фольгированных диэлектриков, технических ламинатов и препрегов станет побуждающим фактором для создания и других производств базовых материалов для композитной промышленности. В конце концов возрождение производства базовых материалов для композитов разовьет химические и добывающие производства, поставляющие сырье для изготовления этих материалов. Пусть и небольшой, но тоже позитивный эффект.Но, конечно, из всего перечисленного наиболее предпочтительным было бы широкое использование отечественных композитов в создании высокотехнологичных продуктов российских брендов. Доля микроэлектроники в российском ВВП, по оценкам экспертов, пока составляет менее одного процента, в то время как в развитых странах может достигать его четвертой части, потребление композитных материалов на душу населения в России в 15 раз меньше, чем в развитых странах. Причина этого не только в критическом отставании отечественной микроэлектроники от западных аналогов. Известно, что высокотехнологичные отрасли очень чувствительны к конъюнктуре рынка. Резкие колебания валютных курсов неизменно больно ударяли по российским предприятиям, закупающим материалы и комплектующие за рубежом. Отметим, что среди них находятся и стратегически важные для безопасности государства. В случае налаживания отечественного производства композитов в ощутимых объемах страна не только выполнит задачу импортозамещения в отдельно взятом узком сегменте, но и создаст базу для развития сразу нескольких направлений экономики. При этом каждое из них включает в себя множество сегментов и подсегментов, спрос на материалы и комплектующие в которых до сих пор удовлетворяется в основном за счет импорта. Многие якобы «импортозамещающие» проекты в таком случае наконец станут не просто конструкторами из импортных запчастей, а подлинно российскими изделиями. Пресс-служба компании АКТ Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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